DEPREM mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sarsıntıların yaşanması ile birlikte 'az önce deprem mi oldu, deprem nerede kaç şiddetinde?' sorularının yanıtını merak ediyorlar. Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte, 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (28 OCAK 2023 CUMARTESİ)

2023.01.28 07:14:32 37.9308 27.1897 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.28 06:23:19 37.3557 29.5195 7.0 -.- 1.8 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.01.28 05:49:20 40.3732 27.0960 6.5 -.- 1.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.01.28 05:34:56 35.7890 28.5367 13.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.28 05:28:42 38.9510 27.2977 6.8 -.- 2.3 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2023.01.28 04:43:16 37.8623 27.1958 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.28 02:47:09 39.3627 26.2332 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.28 02:28:54 37.3460 28.0767 4.5 -.- 1.1 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2023.01.28 02:14:07 38.3568 27.1930 6.5 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.28 02:01:43 39.1737 43.9203 53.2 -.- 1.4 -.- SERPMETAS-CALDIRAN (VAN) İlksel

2023.01.28 01:19:16 39.9095 39.6997 5.4 -.- 2.3 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2023.01.28 01:16:23 40.7575 31.0805 13.0 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel

2023.01.28 01:10:56 35.6297 25.3345 17.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.28 00:43:00 35.7860 28.6480 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



