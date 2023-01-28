HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEPREM mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi

DEPREM mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi

28.01.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu, sorusu 28 Ocak 2023 Cumartesi günü AFAD son depremler listesi ile yanıt buldu. Deprem sarsıntılarının meydana gelmesiyle birlikte civar bölgede yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi...

DEPREM mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sarsıntıların yaşanması ile birlikte 'az önce deprem mi oldu, deprem nerede kaç şiddetinde?' sorularının yanıtını merak ediyorlar. Depremlerin merkez üsleri ve şiddetleri Kandilli Rasathanesi - AFAD resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşılıyor. İşte, 28 Ocak 2023 Cumartesi AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (28 OCAK 2023 CUMARTESİ)

2023.01.28 07:14:32 37.9308 27.1897 10.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 06:23:19 37.3557 29.5195 7.0 -.- 1.8 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.01.28 05:49:20 40.3732 27.0960 6.5 -.- 1.9 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.28 05:34:56 35.7890 28.5367 13.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.28 05:28:42 38.9510 27.2977 6.8 -.- 2.3 -.- KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.01.28 04:43:16 37.8623 27.1958 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 02:47:09 39.3627 26.2332 3.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.28 02:28:54 37.3460 28.0767 4.5 -.- 1.1 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2023.01.28 02:14:07 38.3568 27.1930 6.5 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.28 02:01:43 39.1737 43.9203 53.2 -.- 1.4 -.- SERPMETAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2023.01.28 01:19:16 39.9095 39.6997 5.4 -.- 2.3 -.- GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.01.28 01:16:23 40.7575 31.0805 13.0 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2023.01.28 01:10:56 35.6297 25.3345 17.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.28 00:43:00 35.7860 28.6480 18.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

D1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

D2

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildiHacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi
Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölüBursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü
Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterini canlandırmıştı! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

Özdemir ve Uğur'a seçim yayını yanıtı olay oldu! "Ortalık karıştı" notuyla paylaştı

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...

Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.