DEPREM mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

2023.01.25 05:32:39 39.7790 27.8200 13.1 -.- 1.1 -.- TATLIPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.01.25 05:25:51 37.7995 29.2725 11.6 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.01.25 05:19:15 40.7732 31.4940 24.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2023.01.25 05:10:51 40.7437 31.4643 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel

2023.01.25 04:53:43 38.5332 33.0717 17.1 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2023.01.25 04:44:01 39.0448 27.5410 5.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2023.01.25 04:22:57 35.8502 27.5880 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.25 04:22:51 37.9413 29.1765 19.1 -.- 0.8 -.- YENIKOY-(DENIZLI) REVIZE01 (2023.01.25 04:22:57)

2023.01.25 04:16:15 37.9687 27.2145 15.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 04:11:30 37.0817 28.3985 10.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.25 04:04:31 40.6270 28.9267 5.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.01.25 03:57:35 37.8252 36.1202 6.7 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.01.25 03:56:48 38.3448 27.2358 5.3 -.- 0.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.25 03:49:32 40.8220 31.0438 12.8 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2023.01.25 03:11:52 36.0670 29.4752 5.0 -.- 1.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2023.01.25 02:42:58 39.3990 26.2208 5.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 02:40:50 39.3893 26.2415 8.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 02:23:27 36.3763 36.4175 2.0 -.- 1.2 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel

2023.01.25 02:18:14 38.7005 43.1852 13.9 -.- 1.4 -.- AGARTI-(VAN) İlksel

2023.01.25 01:57:17 39.6083 40.5177 4.9 -.- 2.3 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2023.01.25 01:13:13 37.1045 28.4798 10.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.01.25 01:06:49 38.7175 26.9177 8.2 -.- 1.2 -.- HOROZGEDIGI-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2023.01.25 01:01:04 35.9837 28.1575 86.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.25 00:51:11 38.3792 38.7348 11.9 -.- 1.4 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2023.01.25 00:45:34 39.3692 26.2650 8.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.25 00:40:44 37.6965 35.4378 3.5 -.- 2.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.01.25 00:34:25 40.8323 28.3298 19.1 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

