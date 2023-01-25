HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEPREM mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER listesi

DEPREM mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER listesi

25.01.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (25 Ocak 2023 Çarşamba) bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan, sarsıntılar sebebiyle civar bölgelerde yaşayan kişiler de Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

DEPREM mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 25 Ocak 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER listesi

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba gününün son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

2023.01.25 05:32:39 39.7790 27.8200 13.1 -.- 1.1 -.- TATLIPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.25 05:25:51 37.7995 29.2725 11.6 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.01.25 05:19:15 40.7732 31.4940 24.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.01.25 05:10:51 40.7437 31.4643 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALIK-(BOLU) İlksel
2023.01.25 04:53:43 38.5332 33.0717 17.1 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.01.25 04:44:01 39.0448 27.5410 5.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2023.01.25 04:22:57 35.8502 27.5880 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 04:22:51 37.9413 29.1765 19.1 -.- 0.8 -.- YENIKOY-(DENIZLI) REVIZE01 (2023.01.25 04:22:57)
2023.01.25 04:16:15 37.9687 27.2145 15.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 04:11:30 37.0817 28.3985 10.7 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.25 04:04:31 40.6270 28.9267 5.5 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.01.25 03:57:35 37.8252 36.1202 6.7 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.01.25 03:56:48 38.3448 27.2358 5.3 -.- 0.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 03:49:32 40.8220 31.0438 12.8 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2023.01.25 03:11:52 36.0670 29.4752 5.0 -.- 1.1 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.01.25 02:42:58 39.3990 26.2208 5.3 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 02:40:50 39.3893 26.2415 8.6 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 02:23:27 36.3763 36.4175 2.0 -.- 1.2 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.01.25 02:18:14 38.7005 43.1852 13.9 -.- 1.4 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2023.01.25 01:57:17 39.6083 40.5177 4.9 -.- 2.3 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.01.25 01:13:13 37.1045 28.4798 10.4 -.- 1.5 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.01.25 01:06:49 38.7175 26.9177 8.2 -.- 1.2 -.- HOROZGEDIGI-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2023.01.25 01:01:04 35.9837 28.1575 86.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.01.25 00:51:11 38.3792 38.7348 11.9 -.- 1.4 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2023.01.25 00:45:34 39.3692 26.2650 8.8 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.25 00:40:44 37.6965 35.4378 3.5 -.- 2.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.01.25 00:34:25 40.8323 28.3298 19.1 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiye seferber oldu! Kediye kalp masajı yaptılarİtfaiye seferber oldu! Kediye kalp masajı yaptılar
'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti'Platonik aşık' dehşeti! Sokak ortasında kızının gözleri önünde katletti
Malta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktıMalta'da ölen Pelin Kaya'nın son görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika Son depremler

En Çok Okunan Haberler

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi değişiyor mu? Bakan Bilgin canlı yayında cevap verdi...

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

İsveç'ten ilk açıklama: Diyaloğa dönmek istiyoruz

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi... 'Sabah sıkı giyinin...'

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Kabul edildi! CHP ve İYİ Parti detayı...

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

Savaşın kaderini değiştirebilecek hamle! Dünyaya duyuracak

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.