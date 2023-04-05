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Deprem seminerinde dikkat çeken açıklama: 2000 yılı öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda!

05.04.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası oluşturulan 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı' projesinde çalışma gruplarında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalara ağır yaptırımlar gelmesini beklediğini söyledi. Altunışık, "Değerlendirmelerin bu hafta cuma günü Sayın Bakanımızın katılımlarıyla bir noktaya gelip karara bağlanması bekleniyor." dedi.

Deprem seminerinde dikkat çeken açıklama: 2000 yılı öncesi inşa edilen binalara ağır yaptırımlar yolda!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon şubesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede inceleme yapan uzmanların katılımıyla 'Deprem semineri' düzenlendi. Seminerde konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık'ın açıklamaları ses getirdi. İşte haberin detaları...

Ortahisar Belediyesi konferans salonunda düzenlenen seminere belediye yetkilileri, inşaat mühendisleri ve öğrenciler katıldı. KTÜ'den Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doç. Dr. Murat Günaydın, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon şubesinden Hakkı Şahintaş, Bora Uğraşkan, Muzaffer Aydın, Sinan Aydın ve Furkan Yılmaz, seminerde deprem ve riskli binalar konularını anlattı.

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Açılış konuşmasını yapan İMO Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, Kahramanmaraş depreminin göz önüne alınarak, Trabzon’daki binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN BİNALARA YAPTIRIM GELEBİLİR

Seminerde deprem ivme kayıtlarının değerlendirilmesini ve depremin betonarme binalardaki hasar durumlarını geçmişteki depremlerle karşılaştırmasını yapan KTÜ'den Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da, 2000 yılı öncesinde inşa edilen binalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ağır yaptırımlar gelmesini beklediğini söyledi.

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Deprem bölgesindeki orta hasarlı kabul edilen 50 bine yakın binanın ağır hasarlı sınıfına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Altunışık, "Deprem olduktan sonra 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı' projesi kapsamında 13 tane kurul aktif olarak çalışıyor. Bu kurullardan hasar tespit komisyonu ve yeni yapım teknolojileri komisyonu birlikte görev alıyor. Bu görev kapsamında, normalde deprem olduktan belirli bir gün sonra bakanımızın açıklamalarıyla birlikte orta hasarlı binalarımızın ağır hasarlı bina statüsüne alınıp yıkılacağı konuşulmuştu. Bu gruplarda yaptığımız çalışmalarla birlikte buna bir yaklaşım geliştirilerek, hepsi yıkılmayıp, belirli kısımlarına güçlendirmeyle kurtarabilir miyiz diye haftanın her günü toplantılar yapıyoruz." dedi.

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"CUMA GÜNÜ NETLEŞECEK"

Şehirlerin afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için yapılan çalışma sonuçlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından kesinleştirilip duyurulacağını belirten Prof. Dr. Altunışık, "Değerlendirmelerin bu hafta cuma günü Sayın Bakanımızın katılımlarıyla bir noktaya gelip karara bağlanması bekleniyor. Bu karar kapsamında 3 aşamalı bir değerlendirmeyi dikkate alabiliriz. Burada 2000 yılından önce yapılan binalar için biraz daha kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı maddeler gelebilir, 2000 ve 2011 arası binalarda ön değerlendirme istenebilir. 2011 yılında Türkiye’de yapı denetim kanunuyla birlikte imalatların en azından iyi bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. 2011 yılından sonraki binalara ise performans analizleriniz yapılıp bunun sonucunda binalar güçlendirilebilecek düzeydeyse, güçlendirme yapılıp binaların kullanılmasına izin verilecek gibi görülüyor. Detayları tam netleşmedi. Umuyorum cuma gününe kadar netleşecek." diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem bina

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