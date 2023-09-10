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DEPREM SON DAKİKA 10 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

10.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 10 Eylül 2023 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 10 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 10 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 10 Eylül 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

10 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.10 07:32:44 36.3963 36.3002 7.4 -.- 2.2 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.09.10 07:16:17 37.8575 36.2923 5.4 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 07:12:05 38.4723 37.5243 4.3 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.10 06:43:47 38.0227 36.4903 9.2 -.- 1.4 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 05:56:19 37.3072 37.0505 5.0 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 05:15:59 37.8442 30.6357 5.4 -.- 1.7 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
2023.09.10 04:56:32 36.1987 36.1722 5.3 -.- 1.3 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2023.09.10 04:44:48 38.3110 38.0560 5.4 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.10 04:30:12 37.6383 35.8730 13.1 -.- 2.0 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.09.10 04:28:26 35.5658 27.2775 5.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.10 04:22:52 37.0033 36.1157 5.4 -.- 1.7 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.09.10 04:09:21 37.0608 28.4515 10.9 -.- 1.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.09.10 03:50:53 38.1557 37.3672 5.0 -.- 2.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 03:47:16 38.0168 37.0315 4.7 -.- 1.0 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 03:20:48 36.1678 35.8058 5.5 -.- 2.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.10 03:12:23 38.3802 42.0467 5.0 -.- 1.6 -.- ICMELI-(BITLIS) İlksel
2023.09.10 03:11:06 38.3980 41.9747 3.1 -.- 1.7 -.- DEREYOLU-MUTKI (BITLIS) İlksel
2023.09.10 02:57:29 38.0632 37.4678 3.6 -.- 3.3 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 02:47:01 37.0977 27.9713 11.9 -.- 1.4 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.09.10 01:51:13 37.2553 36.9950 5.8 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 01:31:24 38.1167 36.8385 3.0 -.- 3.3 3.2 KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.10 01:30:09 37.8083 37.5585 6.1 -.- 1.6 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.10 01:29:39 36.2570 27.4650 29.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.09.10 01:22:54 38.0455 30.1047 2.1 -.- 1.5 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.09.10 00:13:23 36.9255 27.8652 13.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.10 00:12:35 40.0733 32.9183 14.1 -.- 1.6 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2023.09.10 00:12:08 39.9570 26.9037 5.2 -.- 2.4 -.- DEREOBA-CAN (CANAKKALE) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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