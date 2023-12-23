DEPREM SON DAKİKA 23 ARALIK 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

23 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.23 07:56:01 38.7820 37.3867 5.0 -.- 1.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 07:30:00 39.0298 37.2350 27.5 -.- 1.6 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel

2023.12.23 05:49:37 37.9012 36.1620 9.7 -.- 0.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.23 04:44:33 40.5677 27.6747 3.2 -.- 2.7 -.- TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.23 04:37:16 36.0190 29.2168 12.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 04:23:52 39.2183 40.8970 3.0 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.12.23 04:07:40 38.0202 36.4680 5.0 -.- 1.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 03:34:06 37.0773 28.3717 3.9 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.12.23 03:24:54 36.4457 36.1758 9.6 -.- 1.0 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel

2023.12.23 03:21:22 38.8422 37.4462 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.23 03:07:47 38.0545 32.4225 15.2 -.- 1.1 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.12.23 03:07:02 38.2400 37.3558 8.3 -.- 1.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 02:45:41 39.3262 27.9178 7.6 -.- 2.3 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.12.23 02:38:26 39.8507 44.0818 5.4 -.- 1.9 -.- ASAGIERHACI-(IGDIR) İlksel

2023.12.23 02:32:29 38.6052 27.5740 9.8 -.- 1.9 -.- HACIHALILLER-(MANISA) İlksel

2023.12.23 02:28:01 35.9687 29.2035 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:26:42 35.9033 29.2435 18.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 02:17:02 38.2540 31.0893 9.2 -.- 2.4 -.- KURUSARI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2023.12.23 01:41:26 36.0512 30.7092 15.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.23 01:26:20 40.4193 28.8133 10.1 -.- 1.3 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:59:50 38.1337 36.8613 4.9 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:16:27 40.4137 28.8228 10.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.23 00:04:36 38.0038 36.6575 26.8 -.- 1.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.23 00:00:09 38.1778 38.4542 1.2 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







