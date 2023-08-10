DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

10 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.10 06:04:24 38.2742 37.2372 9.0 -.- 0.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 06:01:19 37.0100 28.3760 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.10 05:58:07 37.7275 36.3253 14.1 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 05:54:42 38.4890 37.2188 4.6 -.- 1.1 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 05:52:21 38.4225 37.4382 14.8 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 05:41:35 34.8780 32.6393 13.0 -.- 3.0 3.0 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2023.08.10 04:32:56 37.9442 36.4837 4.0 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 04:00:34 37.9820 36.3127 14.3 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 03:56:19 37.6618 35.3545 5.4 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.10 03:50:40 37.3495 36.9582 5.4 -.- 1.9 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 03:50:09 38.0793 42.7627 5.0 -.- 3.0 -.- COMLEKCI-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2023.08.10 03:41:36 38.0342 37.6673 14.1 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.10 03:06:26 36.1925 36.1697 18.9 -.- 1.1 -.- HATAY (HATAY) İlksel

2023.08.10 02:51:28 36.9240 28.4903 10.7 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.10 02:51:14 38.3305 37.8115 3.3 -.- 2.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.10 02:40:02 40.9200 40.4527 14.2 -.- 1.8 -.- KALKANDERE (RIZE) İlksel

2023.08.10 02:25:45 38.0042 36.1710 23.5 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.10 02:15:17 37.0877 28.3280 18.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.10 01:50:39 38.2507 37.2860 5.0 -.- 1.0 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 01:46:25 38.3153 37.7790 8.1 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.10 01:45:47 37.9632 27.0907 4.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.10 01:40:24 38.3655 37.1868 5.0 -.- 2.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 01:02:00 36.4460 36.3285 5.0 -.- 1.5 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.08.10 00:58:19 36.4682 35.9052 13.9 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.10 00:58:04 38.1992 37.3290 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



