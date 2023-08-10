HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

10.08.2023 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 10 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

10 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.10 06:04:24 38.2742 37.2372 9.0 -.- 0.9 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 06:01:19 37.0100 28.3760 5.0 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.10 05:58:07 37.7275 36.3253 14.1 -.- 1.3 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 05:54:42 38.4890 37.2188 4.6 -.- 1.1 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 05:52:21 38.4225 37.4382 14.8 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 05:41:35 34.8780 32.6393 13.0 -.- 3.0 3.0 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2023.08.10 04:32:56 37.9442 36.4837 4.0 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 04:00:34 37.9820 36.3127 14.3 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 03:56:19 37.6618 35.3545 5.4 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.10 03:50:40 37.3495 36.9582 5.4 -.- 1.9 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 03:50:09 38.0793 42.7627 5.0 -.- 3.0 -.- COMLEKCI-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2023.08.10 03:41:36 38.0342 37.6673 14.1 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.10 03:06:26 36.1925 36.1697 18.9 -.- 1.1 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2023.08.10 02:51:28 36.9240 28.4903 10.7 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.10 02:51:14 38.3305 37.8115 3.3 -.- 2.4 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.10 02:40:02 40.9200 40.4527 14.2 -.- 1.8 -.- KALKANDERE (RIZE) İlksel
2023.08.10 02:25:45 38.0042 36.1710 23.5 -.- 1.3 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.10 02:15:17 37.0877 28.3280 18.7 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.10 01:50:39 38.2507 37.2860 5.0 -.- 1.0 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 01:46:25 38.3153 37.7790 8.1 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.10 01:45:47 37.9632 27.0907 4.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.10 01:40:24 38.3655 37.1868 5.0 -.- 2.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 01:02:00 36.4460 36.3285 5.0 -.- 1.5 -.- OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.08.10 00:58:19 36.4682 35.9052 13.9 -.- 1.1 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.10 00:58:04 38.1992 37.3290 5.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem 1

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 7 ev küle döndü!Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 7 ev küle döndü!
Kazı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!Kazı sırasında hasar alan bina boşaltıldı!
Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı!Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi Son depremler afad az önce deprem mi oldu deprem mi oldu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.