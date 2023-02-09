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  4. Deprem sonrası çirkin paylaşım! 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler' dedi, savunması ortaya çıktı: Küçük yaşta kötü yola düşürüldüm

Deprem sonrası çirkin paylaşım! 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler' dedi, savunması ortaya çıktı: Küçük yaşta kötü yola düşürüldüm

09.02.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yaşadığı büyük acının yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken Samsun'da yaşayan bir kadının paylaşımı tepki çekti. N. Ç. adlı kadın, WhatsApp durumunda "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" şeklinde paylaşım yaptı. Nöbetçi mahkemeye ifadesinde N. Ç., kendini "Küçük yaşta kötü yola düşürüldüm. Bazı kişilere kızdığım için böyle bir paylaşım" yaptım diye savundu. N. Ç. daha sonra pişman olup paylaşımını sildiğini ve depremzedelere yardım gönderdiğini söyledi.

Deprem sonrası çirkin paylaşım! 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler' dedi, savunması ortaya çıktı: Küçük yaşta kötü yola düşürüldüm

Depremin üstünden 72 saatten fazla bir süre geçtikten sonra bile enkaz altındakiler için umut devam ediyor. Tüm Türkiye vatandaşların sağ kurtarılmasını beklerken bir yandan da acı bilanço her saat artıyor. Bu sırada Samsun'da yaşayan N. Ç., "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" diye paylaşım yaptı. İfadesi alınan N. Ç.'ye mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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PAYLAŞIMI İHBAR EDİLDİ

Samsun'da ikamet eden N.Ç. adlı kadın Whatsapp durum paylaşımında Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'takiler gebersinler" şeklinde paylaşım yapınca ihbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında inceleme başlatıldı.

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Polisin daveti üzerine bugün avukatı ile birlikte Samsun Adliyesine giden N.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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"KÜÇÜK YAŞTA KÖTÜ YOLA DÜŞÜRÜLDÜM"

Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.Ç., küçük yaşta kötü yola düşürüldüğünü ve bazı kişilere kızdığı için bu yüzden böyle bir paylaşım yaptığını savunarak, "Paylaşım yaptıktan sonra pişman olup sildim. Hatta bu olay sonrası depremzedelere yardım bile gönderdim. Pişmanım" dedi.

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Mahkeme, N.Ç.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verdi.

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(İHA)

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