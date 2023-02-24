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  4. Deprem sonrası evinin kolonlarını kontrol edince inanamadı! Batman'daki video görüntüsü sosyal medyada olay yarattı

Deprem sonrası evinin kolonlarını kontrol edince inanamadı! Batman'daki video görüntüsü sosyal medyada olay yarattı

24.02.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası herkes kendi oturduğu evin sağlamlığı konusunda endişelenirken, Batman'da çekilen bir görüntü 'yok artık' dedirtti. Evinin kolonlarının tuğladan yapıldığını gören vatandaş "Evinizi kardeşiniz de yapsa temelini kontrol edin" uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 43 binden fazla hayatını kaybettiği depremler sonrası tüm Türkiye, evlerinin sağlamlığı konusunda endişeye kapıldı. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremi endişesiyle kent içi göçler başlarken; 80 binden fazla kişi evlerinin kontrol edilmesi için İBB'ye başvurdu.

BATMAN'DAKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM YARATTI

İstanbul'daki benzer durum Türkiye'nin dört bir yanındaki kentlerde de yaşanırken, Batman'da çekildiği iddia edilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem yarattı.

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EVİN KOLONLARI TUĞLADAN YAPILMIŞ

Bir vatandaş depremden sonra binasının temelini kontrol etmek isterken gördükleri karşısında şoke oldu. Evin kolonlarının tuğladan yapıldığını görünce gözlerine inanamayan vatandaş, o görüntüleri "Evinizi kardeşiniz de yapsa temelini kontrol edin" notuyla paylaştı.

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Söz konusu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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