Deprem sonrası su seviyesi yükselmişti! Mardin'deki Karasu Çayı'nda yeni gelişme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, bölgede son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuştu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

Depremden 2 gün sonra tekrardan su seviyesi düşerken, yaşananlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

"DEPREMDEN 2 SAAT SONRA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ VE KIZIL RENGİNE DÖNÜŞTÜ"

Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Karasu Çayı'nın kuruduğunu söyleyen Siraç Abi şöyle konuştu:

“Şenyuva Mahallesi'nde oturuyorum. Şu anda Karasu Çayı'nda suyun çıktığı noktadayız.

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 saat sonra Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve kızıl rengine dönüştü.

Depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı"

(İHA)

