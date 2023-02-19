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  4. Deprem sonrası su seviyesi yükselmişti! Mardin'deki Karasu Çayı'nda yeni gelişme

Deprem sonrası su seviyesi yükselmişti! Mardin'deki Karasu Çayı'nda yeni gelişme

19.02.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı'nda su seviyesi depremden 2 saat sonra yükselmişti. Rengi kahverengiye döndüğü de söylenen Karasu Çayı'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Depremden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı'nda, depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı. Yaşananlar ise vatandaşları şaşkına çevirdi.

Deprem sonrası su seviyesi yükselmişti! Mardin'deki Karasu Çayı'nda yeni gelişme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, bölgede son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuştu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

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Depremden 2 gün sonra tekrardan su seviyesi düşerken, yaşananlar vatandaşları şaşkına çevirdi.

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"DEPREMDEN 2 SAAT SONRA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ VE KIZIL RENGİNE DÖNÜŞTÜ"

Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Karasu Çayı'nın kuruduğunu söyleyen Siraç Abi şöyle konuştu:

“Şenyuva Mahallesi'nde oturuyorum. Şu anda Karasu Çayı'nda suyun çıktığı noktadayız.

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6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 saat sonra Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve kızıl rengine dönüştü.

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Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! Beşik gibi sallandı Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! Beşik gibi sallandı

Depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı"

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Mardin Çay

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