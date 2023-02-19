Deprem sonrası su seviyesi yükselmişti! Mardin'deki Karasu Çayı'nda yeni gelişme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, bölgede son yıllarda kuraklık nedeniyle kurumuştu. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 2 saat sonra su seviyesi yükselen Karasu Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
Depremden 2 gün sonra tekrardan su seviyesi düşerken, yaşananlar vatandaşları şaşkına çevirdi.
Son yıllarda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Karasu Çayı'nın kuruduğunu söyleyen Siraç Abi şöyle konuştu:
“Şenyuva Mahallesi'nde oturuyorum. Şu anda Karasu Çayı'nda suyun çıktığı noktadayız.
6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden 2 saat sonra Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi ve kızıl rengine dönüştü.
Depremden 2 gün sonra su seviyesi tekrar düşmeye başladı"
(İHA)