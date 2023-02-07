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DEPREM TOPLANMA ALANLARI nerede? 2023 Afet ve acil durum toplanma alanı e-Devlet ile il il sorgulama ekranı

07.02.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem toplanma alanları il il e-Devlet ile sorgulanabiliyor. 6 Şubat Pazartesi günü Türkiye'de yüksek şiddetli depremler meydana geldi. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Deprem sonrası vatandaşlar afet ve acil durum toplanma alanı sorgulamaya başladılar. Peki, Deprem toplanma nerede? İşte 2023 Afet ve acil durum toplanma alanı e-Devlet ile il il sorgulama ekranı...

DEPREM TOPLANMA ALANLARI nerede? 2023 Afet ve acil durum toplanma alanı e-Devlet ile il il sorgulama ekranı

e-Devlet ile afet ve acil durum toplanma alanları sorgulanabiliyor. Deprem bölgesinde yer alan deprem toplanma alanları merak edildi. Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa gibi illerde bulunan vatandaşlar deprem toplanma alanları sorgulamalarına hız verdiler.

TÜRKİYE'DE 18.910 ALAN BULUNUYOR

Afet ve acil durumlarda toplanma alanları tespit kriterleri 7 şekilde belirlenir;

-Bölgedeki nüfus yoğunluğuna göre

  • Alanın ulaşım ve tahliye edilme kolaylığı

  • Alanın mümkün olduğunva engelliler ve yaşlılar ulaşımına uygun olması

  • İkincil tehlikelerden uzaklığı

  • Olabildiğince engebesiz düz arazilerde yer alması

  • Konut alanlarına yakın olması fakat yapısal unsurlardan etkilenmiyor olması

  • Su, tuvalet gibi temel ihtiyaç ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması.

İstanbul'da halihazırda 3.021 toplanma alanı ve Türkiye genelinde ise 18.910 toplanma alanı bulunuyor.

deprem

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Deprem toplanma alanları yaşadığınız il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak isimlerine göre belirlenmektedir.

DEPREM TOPLANMA ALANI İL İLÇE SORGULAMA EKRANI


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