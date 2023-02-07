DEPREM TOPLANMA ALANLARI nerede? 2023 Afet ve acil durum toplanma alanı e-Devlet ile il il sorgulama ekranı

e-Devlet ile afet ve acil durum toplanma alanları sorgulanabiliyor. Deprem bölgesinde yer alan deprem toplanma alanları merak edildi. Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa gibi illerde bulunan vatandaşlar deprem toplanma alanları sorgulamalarına hız verdiler.
Afet ve acil durumlarda toplanma alanları tespit kriterleri 7 şekilde belirlenir;
-Bölgedeki nüfus yoğunluğuna göre
Alanın ulaşım ve tahliye edilme kolaylığı
Alanın mümkün olduğunva engelliler ve yaşlılar ulaşımına uygun olması
İkincil tehlikelerden uzaklığı
Olabildiğince engebesiz düz arazilerde yer alması
Konut alanlarına yakın olması fakat yapısal unsurlardan etkilenmiyor olması
İstanbul'da halihazırda 3.021 toplanma alanı ve Türkiye genelinde ise 18.910 toplanma alanı bulunuyor.
Deprem toplanma alanları yaşadığınız il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak isimlerine göre belirlenmektedir.
DEPREM TOPLANMA ALANI İL İLÇE SORGULAMA EKRANI