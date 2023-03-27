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Depremde 27 akrabasını kaybetti! Acısına rağmen görevini bırakmadı... Okul müdüründen duygulandıran sözler

27.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da, 57 yaşındaki okul müdürü Ahmet Cevdet Alkan 27 akrabasını kaybetti. Cevdet Alkan, yaşadığı zor günlere rağmen yer değiştirme hakkını kullanmadı. Kovid-19’da da 20 akrabasını arka arkaya kaybeden Alkan, görevli olduğu konteyner kentte, kendi gibi depremzedelerin yardımına koşuyor. Şehri terk etmeyen ve vefa borcu olduğunu dile getiren Alkan, "Sevdiklerimizi bu şehrin toprağına gömdük, bizim bu toprakları bırakıp gitmemiz mümkün değil" dedi.

Depremde 27 akrabasını kaybetti! Acısına rağmen görevini bırakmadı... Okul müdüründen duygulandıran sözler

Antakya’da okul müdürü 57 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ahmet Cevdet Alkan, ailesiyle depreme Saraykent Mahallesi’ndeki evlerinde yakalandı. Bina ağır hasar alırken Alkan, ailesini İzmir’e bırakıp geri döndü ve arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Alkan, depremde kaynanası, kayınçosu, kuzeni ve yeğenleri olmak üzere 25 yakın akrabasını kaybetti. Cevdet Alkan, yaşadığı zor günlere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yer değiştirme hakkını kullanmadı.

Kovid-19’da ablası, kardeşi, annesi, babası dahil 20 akrabasını arka arkaya kaybeden acılı müdür, konteyner kentte verilen koordinasyon sorumluluğundan da kaçmadı. Kendisi de bir depremzede olan Alkan, 60 konteynerde yaşayan yaklaşık bin 300 depremzedenin ihtiyaçlarını giderebilmek için mesai arkadaşı Mehmet Doğan ile gece gündüz çalışıyor.

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"DEPREMDE 27 YAKINIM VEFAT ETTİ"

57 yaşındaki Ahmet Cevdet Alkan, hayatının tamamının Antakya’da geçtiğini ve okul müdürü olarak görevini devam ettirdiğini söyledi.

Kovid-19 döneminden bu yana ağır travmalar yaşadığının altını çizen Alkan, “O dönemde 20 gün içinde küçük ablam, babam, anne ve büyük ablamı kaybettim. Devam eden süreçte kuzen ve yeğenlerim olmak üzere çok kayıplarım oldu. Tam o travmayı atlattığımı düşünürken 6 Şubat’ta depremi yaşadım. O depremde evim ağır hasar aldı. Eşyalarımı bile çıkarmadım, enkazda kalan akrabalarımı çıkarmaya önceliği verdim. Şu ana kadar kaynanam, kayınlarım, amca çocuklarım ve yeğenlerim olmak üzere 27 yakınım vefat etti. Toprağa verdim. Kayıplarımız var hala” dedi.

"SEVDİKLERİMİZ BU ŞEHRİN TOPRAĞINDA"

Önceliğinin memleketi ve insanlar olduğuna değinen Alkan, “Depremden sağ çıktım, eşimi İzmir’e çocuklarımın yanına yerleştirdim. Benim gibi aynı işi yapan Mehmet Doğan kardeşimle ailemizi uzaklarda bırakarak, buradaki insanları nasıl ayağa kaldırırız bunun gayreti içindeyiz. Sahadayız. Burada büyüdük, şehrin her karışında anımız var. Sevdiklerimizi bu şehrin toprağına gömdük. Bizim bu toprakları bırakıp gitmemiz mümkün değil. Şehir ayağa kalkana kadar gücümüz yettiği kadar arkadaşlarımızla buradayız” diye konuştu.

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"47 AKRABAM TOPRAKTA"

Kovid ve depremle birlikte 47 akrabasını toprağa verdiğini kaydeden Alkan, “Depremzedeyim, depremzedeyiz. Mesai arkadaşımla, sanki bir seminerden, kurstan gelmişiz gibi akşam evimize döneceğiz gibi geliyor. Fakat şehrin girişinde o enkazları gördüğümüzde o travmayı tekrar tekrar yaşıyoruz. Biz ayakta durabildiğimiz sürece onların yaralarına merhem olabiliriz. Birilerinin güçlü olması lazım, birilerinin ben değil biz demesi lazım. Yoksa bırakıp gitmek çok kolay. Milli Eğitim Bakanlığı, depremde yakınlarını kaybedenlere bir hak verdi. Arkadaşlarımızla bırakıp gidebilirdik. Bu şehre vefa borcumuz var. Bu şehir yeniden kurulacağına göre biz sahada olacağız. Allah yardımcımız olsun devletimizin milletimizin” dedi.

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"GÖNÜLLÜ OLARAK SAHADAYIZ"

600 konteynerde yaklaşık bin 300 kişinin barındığını kaydeden Alkan, “Buradaki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Televizyon, çamaşır makinesi, hijyen paketi, gıda maddesine kadar veriliyor. Burada tüm kurumlarla vatandaşımızın hizmetindeyiz. 200 kişi gönüllü olarak sahadayız. 3 öğün yemeğin yanı sıra, tüm eksiklikler vatandaşımızın konteynerine ulaştırılıyor. Devletimiz burada, bugünleri mutlaka atlatacağız, güzel günleri göreceğiz” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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deprem Okul müdürü Hatay

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