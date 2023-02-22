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Depremde bir bloğu yıkılan 'Galeria AVM’de hareketli dakikalar! Helikopterler havalandı, askerler halatla indi

22.02.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu. Depremler nedeniyle bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği 'Galeria AVM’de bugün kontrollü yıkım başlatıldı. AVM'de kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine yıkım durduruldu. Kedileri kurtarmak için çalışmalar sonuç vermeyince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi.

Depremde bir bloğu yıkılan 'Galeria AVM’de hareketli dakikalar! Helikopterler havalandı, askerler halatla indi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle Diyarbakır'daki 'Galeria AVM'nin bir bloğu yıkılmıştı. 89 kişini hayatını kaybettiği Galeria AVM'de kontrollü yıkım için bugün başlayan çalışmalar içeride iki kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durduruldu. Ekiplerin kedileri kurtarmak için çalışmaları sonuç vermeyince devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi.

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DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'da, depremde bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği 'Galeria AVM’de yapılan kontrollü yıkım, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine durduruldu. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edileceği belirtildi.

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Konuyla ilgili yapılan Valilik açıklamasında, "Depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmaları, içeride iki kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulmuştur. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedilerin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlatmıştır. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Galeria Sitesi yıkım çalışmaları devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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DEVREYE TSK GİRDİ

Sabah saatlerinde Galeria Sitesi’nde başlatılan ve içeride kedilerin tespit edilmesi üzerine Valilik kararıyla durdurulan kontrollü yıkım çalışmasında, içerideki 2 kedinin kurtarılması amacıyla drone ve vinçle yapılan arama kurtarma çalışması sonuç vermeyince Şırnak’ın Silopi ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter Diyarbakır’a geldi. Galeria Sitesi’nin üzerinde duran helikopterlerden birinden halat yardımıyla indirilen personel, kedilerin görüldüğü katlarda inceleme yaptı. Bir süre inceleme yapan görevli, kedilere ulaşamayınca halatla tekrar yukarı çekildi. İçeride görülen 2 kedinin kurtarılması için, kaldırılan drona bağlanan sepetle ekiplerin çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır Kahramanmaraş

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