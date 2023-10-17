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Depremde evleri yıkıldı, yeni yuva kuramıyorlar! "Oldukça fazla mağduruz, bunun gibi bir sürü kişi var"

17.10.2023 09:45 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinde Hatay'da evi ağır hasar aldı ve hafriyat şirketi tarafından yıkılan Edip Bağcı, yerine yenisini yaptırmak istedi ancak önüne çıkan engel yüzünden çaresiz kaldı. Yıkılan evden geriye kalan temel, bodrum kat ve moloz yığını nedeniyle inşaat başlayamıyor. Belediyeye, kaymakamlığa başvurup sonuç alamadığını söyleyen Bağcı'dan inşaat şirketinin molozların kaldırılması için istediği miktar dikkat çekti.

Depremde evleri yıkıldı, yeni yuva kuramıyorlar! "Oldukça fazla mağduruz, bunun gibi bir sürü kişi var"

Yıkılan evin yerine yeni yuva kurmak isteyen depremzedeye moloz engeli çıktı. Yıkımı yapan firma iddiaya göre temel ve molozu bıraktı. Bu yüzden yeni inşaat başlayamıyor.

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“KALAN MOLOZLAR KALDIRMAK İÇİN 400 BİN"

Depremde ağır hasar alan ve ardından yıkılan evinin yerine yerinde dönüşüm projesiyle yuva kurmak istediğini belirten “Çardaklı Mahallesi’nde oturuyorum. Burası 4 daire ve 800 metrekare depo alanı olan yer. Binamız deprem sırasında ağır hasar aldı ve yıkıldı. Gelen inşaat şirketi binanın temeli haricinde bir kat bırakıp, demirleri alıp gitti. Bütün mecralara başvurdum. Yerinde dönüşüme başvurdum ve onaylandı. Hafriyat şirketi molozları kaldırmadığı için süreci ilerletemiyorum. Belediyeye, kaymakamlığa her yere başvurdum ama geri dönüş alamadım. Başka bir inşaat şirketi de molozları kaldırmak için 400 bin TL istiyor. Molozlar kaldırılmış olsaydı, ben bu parayla evin temelini yapabilirdim. Deprem sonucu bir sürü kaybımız var. Molozları kaldırmak için o kadar para veremiyorum” dedi.

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“BURADA YENİ BİR YUVA KURMAK İSTİYORUZ”

İnşaata başlayabilmesi için molozları kalkması gerektiğini ifade eden Bağcı, “Oldukça fazla mağduruz. Burası 4 daire bir binaydı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntümüz var. Bir konteyner boyunda duvar bırakıp moloz bıraktılar. Bütün binanın temellerini, demirlerini alıp gittiler. Yardım bekliyoruz. Yani bu konuda bize bir geri dönüş sağlaması için. Bu sadece benim sorunum değil. Bunun gibi bir sürü kişi var ama sesini duyuran kimse yok. Bu konu hakkında yardım istiyoruz. Burada yeni bir yuva kurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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