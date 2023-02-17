Depremde hayatını kaybetmişti... AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın oğlu sosyal medyadan paylaştı: 28 kişilik kahreden liste!

Vefatıyla Meclis sıralarında da hüzünlü görüntüler yaşatan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile birlikte 27 akrabası da depremde yaşamını yitirdi.

Taş'ın Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde enkaz altında kaldığı ilk gün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurulmuştu:

"Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...."

Taş'tan acı haber gelirken kendisiyle birlikte 27 akrabasının daha depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oğlu Kaan Taş, sosyal medyadan vefat eden akrabaların listesini paylaştı. O acı listede şu isimler yer aldı:

Babam: Yakup Taş

Annem: Emine Hanım Taş

Yeğenim: Eyüp Taş

Amcam: Osman Taş

Yengem: Suzan Taş

Amca oğlu: Abuzer Taş

Amca kızı Müge Taş

Amca kızı: Berfin Taş

Amca kızı: Sudenaz Taş

Amcam: Ahmet Taş

Yengem: Hatice Taş

Amca kızı: Melisa Taş

Amcam: Midrap Taş

Amcam: Hüseyin Taş

Yengem: Esin Taş

Amca oğlu: Bera Taş

Amca kızı: Zişan Taş

Amca kızı: Dila Taş

Amca kızı: Defne Taş

Yengem: Zübeyde Taş

Amca kızı: Ebru Taş

Amca oğlu Ömer Taş

Hala oğlu: Ali Mutlu

Hala oğlu: Berke Mutlu

Akraba: Dursun Demir

Akraba: Mehmet Demir

Akraba: Alev Demir