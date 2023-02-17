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Depremde hayatını kaybetmişti... AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın oğlu sosyal medyadan paylaştı: 28 kişilik kahreden liste!

17.02.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren isimlerden biri de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş olmuştu. Depremin ilk günün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taş'ın ailesinin de enkaz altında kaldığı belirtilmişti. Yakup Taş'ın oğlu Kaan Taş, 28 kişinin bulunduğu, vefat eden akrabaların listesini paylaştı.

Depremde hayatını kaybetmişti... AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın oğlu sosyal medyadan paylaştı: 28 kişilik kahreden liste!

Vefatıyla Meclis sıralarında da hüzünlü görüntüler yaşatan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile birlikte 27 akrabası da depremde yaşamını yitirdi.

Taş'ın Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde enkaz altında kaldığı ilk gün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlerle duyurulmuştu:

"Vekilimiz Yakup Taş ailesi birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...."

Taş'tan acı haber gelirken kendisiyle birlikte 27 akrabasının daha depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oğlu Kaan Taş, sosyal medyadan vefat eden akrabaların listesini paylaştı. O acı listede şu isimler yer aldı:

Babam: Yakup Taş
Annem: Emine Hanım Taş
Yeğenim: Eyüp Taş
Amcam: Osman Taş
Yengem: Suzan Taş
Amca oğlu: Abuzer Taş
Amca kızı Müge Taş
Amca kızı: Berfin Taş
Amca kızı: Sudenaz Taş
Amcam: Ahmet Taş
Yengem: Hatice Taş
Amca kızı: Melisa Taş
Amcam: Midrap Taş
Amcam: Hüseyin Taş
Yengem: Esin Taş
Amca oğlu: Bera Taş
Amca kızı: Zişan Taş
Amca kızı: Dila Taş
Amca kızı: Defne Taş
Yengem: Zübeyde Taş
Amca kızı: Ebru Taş
Amca oğlu Ömer Taş
Hala oğlu: Ali Mutlu
Hala oğlu: Berke Mutlu
Akraba: Dursun Demir
Akraba: Mehmet Demir
Akraba: Alev Demir

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Anahtar Kelimeler:
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