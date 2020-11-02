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Depremden sonra hasarlı binada mahsur kalan kedisi için yardım istedi: Daha fazla dayanamaz!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 14:18 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle ağır hasar alan bir binada mahsur kalan kedisini kurtarabilmek için yardım bekleyen Seval Çayırpınar, üzüntüsünü paylaştı. Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında mahsur kalan kedisi 'Naz'ın 3 gündür aç ve susuz kaldığını söyleyen Çayırpınar, bina ağır hasar aldığı için içeri giremediklerini ancak kedinin bu şekilde daha fazla dayanamayacağını anlatarak 'Lütfen kedimi kurtarın. O da bir can' dedi.

Depremden sonra hasarlı binada mahsur kalan kedisi için yardım istedi: Daha fazla dayanamaz!

Seferihisar'ın açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesi 1593/5 Sokak A blok 7'nci katta bir kedi mahsur kaldı. Deprem sırasında bina ağır hasar aldı. Kedinin sahibi Seval Çayırpınar, depremden korkup saklanan kedisi 'Naz'ı dakikalarca aradı, ancak bulamadı. Ağır hasar alan binada daha fazla duramayan Çayırpınar, dışarıya çıktı. 3 gün boyunca evde mahsur kalan kedisinin kurtarılması için yetkilere seslenen Çayırpınar, kedisini canlı olarak kurtarılmasını istedi.

'LÜTFEN YAVRUMU KURTARIN, CANLI OLDUĞUNA EMİNİM'

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Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Seval Çayırpınar, "Deprem durdu anda tek düşündüğüm kızımı alayım, çıkayım oldu. Çok aradım ama ortada yoktu, bir yerlere saklanmış. Evde her şey devrildi ve kırıldı. Devrilen eşyaların altına baktım yok. Canlı olduğuna eminim. Aşağıya indim, arka bloklar çöktü. Çadırda kalırken ziyaretimize gelen yetkililere durumun anlattım, yardım istedim. Allah razı olsun ilgilendiler ama fazla zamanı kalmadı. Bizim binamız da yıkılacak. Kurtarılmasını istiyorum. O da bir can. Lütfen yavrumu kurtarın. Komşularımızın, hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Ne olur kızımın da acısını yaşamayayım" diye konuştu.

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İHA


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