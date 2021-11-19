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Depreme dışarıda yakalandı: Evde olsaydım hayatımı kaybedebilirdim

19.11.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapıldı. 45 evin ağır hasar aldığı ortaya çıktı. Duatepe mahallesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Feride Karaca, evinin ağır hasar aldığını belirterek, "Deprem anında dışarıdaydım. Eğer evde olsaydım çöken duvarın altında kalarak hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

Depreme dışarıda yakalandı: Evde olsaydım hayatımı kaybedebilirdim

Erzurum AFAD Müdürlüğü, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk çalışmada Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi’nde ise 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti. Kızılay ve vatandaşlarca sıcak çorba dağıtıldı. Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtmak için hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı'na ait araçların getireceği çadırların arama- kurtarma ekiplerince kurulumunu yapılacağı öğrenildi.

136 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNDE

Depremin hemen ardından başta AFAD olmak üzere çok sayıda kurum Köprüköy ilçesi ve köylerinde çalışma yapıldı. Arama- kurtarma, psikososyal, ulaşım- altyapı, enerji, beslenme ve hasar tespiti çalışma gruplarında yer alan 136 kişinin depremin hasara yol açtığı mahallelerde görev yaptığı bildirildi, 200 adet kumanya seti, bisküvi, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıldı.

Son Dakika: Erzurum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)Son Dakika: Erzurum'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Depremde 11 evin ağır hasar gördüğü Duatepe Mahallesinde vatandaşlar ve görevliler hava sıcaklığının sıfırın altında 7’ye düşmesi sebebiyle yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışırken, ahırların zarar görmesi için hayvanlar uygun alanlara alındı.

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"EVDE OLSAYDIM DUVARIN ALTINDA KALIRDIM"

Duatepe Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Feride Karaca, deprem olduğu anda dışarıda olduğunu söyledi. Hasarlı evinin önünde sarıldığı battaniyesi ile bekleyen Feride Karaca, "Deprem anında dışarıdaydım. Eğer evde olsaydım çöken duvarın altında kalarak hayatımı kaybedebilirdim" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzurum
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