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Depremi fırsat bildi, bakıcılığını yapan kadının altınlarını ve paralarını çalarak kaçtı

14.02.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkaran bir kişi, daha sonra ise evdeki altın ile paraları çalarak kaçtı. Muğla polisinin operasyonunda yakalanan E.G. (49) sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şahıs bu defa tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremi fırsat bildi, bakıcılığını yapan kadının altınlarını ve paralarını çalarak kaçtı

Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen E.G.'nin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon başlattı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramada araçta 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi. Otomobildeki annesi N.G. ile birlikte gözaltına alınan şahıs, Muğla'da sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
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İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yeterli delillerin bulunması gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Emrah Güney, itiraz üzerine gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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