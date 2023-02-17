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Depremin 12. gününde yeni mucize umudu! Defne Apartmanı'nın enkazından ses ve ısı alındı, Ebrar Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

17.02.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depreminin 12. gününde yeni bir mucize için umutlu bekleyiş sürüyor. Hatay'da depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından ses ve ısı alınması üzerine çalışmalar hızlandırıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bir başka nokta olan Ebrar Sitesi'nde ise yandaki binada oluşan çökme riski nedeniyle enkazda çalışmalar durduruldu.

Depremin 12. gününde yeni mucize umudu! Defne Apartmanı'nın enkazından ses ve ısı alındı, Ebrar Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma neden olduğu illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının 12. gününde umutlandıran yeni bir haber geldi. Depremle birlikte yerle bir olan Antakya ilçesindeki Defne Apartman enkazında çalışmalar devam ederken ses ve ısı alındı.

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ENKAZDA 3 KİŞİNİN OLDUĞU ÖNGÖRÜLÜYOR

Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

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Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde de dün Neslihan Kılıç'ın kurtarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenilmişti.

EBRAR SİTESİ'NDE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Ancak Ebrar Sitesi enkazında iş makinesi çalıştığı sırada yandaki binanın kolonuna çarpması sonucu çökme riski oluştu. Risk nedeniyle enkazdaki çalışmalar durduruldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

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