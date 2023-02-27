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Depremin inanılmaz görüntüsü! İzleyen herkes dehşete düştü! Koşarak kaçtılar, ayakta duramadılar...

27.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli öğlen saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında insanların sokağa kendini atması ve yol ortasında ayakta duramamaları dehşete düşürdü. Deprem anında yaşanan büyük panik ve korku dolu kaçış kameralara böyle yansıdı.

Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ederken son gelen kamera kaydını izleyenler gözlerine inanamadı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

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