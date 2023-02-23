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Depremin vurduğu Hatay'da 'gaita testi' önlemi! Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor

23.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde salgın hastalık riski tartışılmaya başlanmıştı. Aktarılanlara göre ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ekipleri, salgın hastalık riskine karşı depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gaita örneği alarak mobil laboratuvarda inceliyor. Böylece şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip edilirken, oluşabilecek salgınlara anında ve yerinde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerin ardından ise salgın hastalık riski tartışılmaya başlandı.

VATANDAŞLARDAN GAİTA ÖRNEĞİ ALINIYOR

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Aktarılanlara göre ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ekipleri Hatay’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan gaita örneği alarak mobil laboratuvarda inceliyor.

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İleri düzey moleküler testler yaparak şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor.

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Böylece oluşabilecek salgınlara anında ve yerinde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

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deprem Sağlık Bakanlığı Hatay

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