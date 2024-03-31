Depremin vurduğu Hatay'da seçmenler sandık başında! Bazıları konteynerlerde oy kullandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. Kurulan 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Seçimlerde ayrıca 5 bin 121 polis, 3 bin 303 jandarma olmak üzere 8 bin 424 güvenlik görevlisi görev yapacak.

Depremde hasar gören bazı okulların bahçesine de konteyner yerleştirildi. Vatandaşlar, 7 ilçedeki 96 konteynerde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Ayrıca 13 seyyar sandık oluşturuldu.

Depremden sonra Hatay'a dışına giden ancak adresleri kentte görülen vatandaşlar için de AFAD, il genelinde 21 farklı başvuru noktası oluşturdu. Başvuru sonrası vatandaşların yol ücretleri, AFAD tarafından ödenecek. AFAD'ın kurduğu başvuru noktalarında ayrıca 122 Acil Çağrı Merkezi çalışanları görevlendirildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





