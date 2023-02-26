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Depremin yaşandığı Malatya'yı sokak ışıkları aydınlattı

26.02.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 il içerisinde yer alan Malatya'nın bir bölümünde kimsenin oturmadığı evlerin bulunduğu bölgeyi sadece sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde apartmanlarda azı sayıda ışıkların yanması dikkati çekti.

Depremin yaşandığı Malatya'yı sokak ışıkları aydınlattı

Asrın depreminde etkilenen 11 il içerisinde bulunan Malatya'da 1500'ün üzerinde ev yıkılırken, binlerce evde da hasar oluştu. Malatyalıların bir kısmı çadır kentlerde yaşarken bir bölümü de köy ya da kırsal bölgelerde bir veya 2 katlı evlerde oturan yakınlarının yanlarına sığındı.

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Vatandaşların büyük bölümü ise farklı kentlere göç etti. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kente havadan çekilen görüntülerde kenti sokak lambalarının aydınlattığı görüldü. Depremin olumsuzluklarının yaşandığı kentte apartmanlardan ise az sayıda ışık yayıldığı dikkati çekti. (DHA)

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