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Depremlerden sonra Diyarbakır'da... 43 yıllık cezaevi hasar görmedi! 20 yıllık cezaevi zemin sıvılaşması nedeniyle boşaltıldı

18.03.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1978 yılında yapımına başlanan, 1980 yılında hizmete giren, 2 Şubat'ta da 'Anı ve Etnografya Müzesi' olarak hizmet vermesi için Müze Müdürlüğü'ne devredilen E Tipi Cezaevi hasar görmedi. Öte yandan kentte 2003 yılında hizmete alınan D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ise depremde hasar görmesi ve temelindeki su sebebiyle zeminde sıvılaşma olduğu gerekçesiyle 6 Mart'ta boşaltıldı. Yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü başka illere gönderildi.

Depremlerden sonra Diyarbakır'da... 43 yıllık cezaevi hasar görmedi! 20 yıllık cezaevi zemin sıvılaşması nedeniyle boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden bir tanesi de Diyarbakır'dı. Kentte en çok hasarlı binaların olduğu Bağlar ilçesinde zarar görmeyen yapılardan bir tanesi de E Tipi Cezaevi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz 2021’de kente yaptığı ziyarette, “Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz" sözlerinin ardından cezaevinin müzeye dönüştürülmesi için harekete geçildi. 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cezaevinin kapısına kilit vurarak anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verdi. Geçen yıl 27 Ekim’de de cezaevinin çevresine terör olaylarına karşı kurulan 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar da kaldırıldı.

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HASAR GÖRMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

‘Anı ve Etnografya Müzesi’ olarak hizmet verecek olan cezaevi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne devredildi. İçindeki bazı yapıların yıkımı için kurul kararı çıkarılırken, bazılarının da güçlendirilmesi yapılacak. 5 bloktan oluşan, toplam parsel alanı 49 bin 204 metrekare, kapalı alanı da 16 bin 462 metrekareden oluşan yapının çalışmaların ardından iki giriş kapısı olacak.

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Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu E Tipi Cezaevi’nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde yapıların hasar görmediği tespit edildi. E Tipi Cezaevi’nin çevresindeki binalardan bazılarının ise yıkıldığı bazılarının ise ağır hasarlı olduğu bildirildi.

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20 YILLIK CEZAEVİ, ZEMİNDE SIVILAŞMA OLDUĞU GEREKÇESİYLE BOŞALTILDI

Kayapınar ilçesinde yapımına 1995 yılında başlanan ve 2003 yılında açılan D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde de ekipler inceleme yaptı.

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Yapı kontrol ekipleri, bazı noktalarda hasar tespit etti. Ekipler, temelindeki su nedeniyle zeminde sıvılaşma olduğu gerekçesiyle cezaevinin boşaltılmasına kararı verdi. Bunun üzerine 300 tutuklu ve hükümlü 6 Mart’ta başka iller nakledildi. (DHA)

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