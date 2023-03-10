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Depremlerin ardından ilgi arttı vatandaşlar akın ediyor! ‘Deprem kuşu’ diye almaya başladılar

10.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ötücü kuşlara ilgiyi artırdı. Van'da deprem öncesi kuşların çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları bilgisi üzerine vatandaşlar ötücü kuşlara ilgi göstermeye başladı. Bu kuşların deprem gelmeden önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları söyleniyor. Muhabbet kuşlarına müthiş bir talebin olduğunu ifade eden Esnaf Fatih Özdemir, "Deprem kuşu diye herkes almaya başladı" dedi.

Depremlerin ardından ilgi arttı vatandaşlar akın ediyor! ‘Deprem kuşu’ diye almaya başladılar

Hayvanların deprem dalgaları gelmeden saniyeler önce küçük ön şokları algılayabilecek donanıma sahip oldukları bilgisine dayanan vatandaşlar ötücü kuşlara yöneldi. Başta muhabbet kuşları olmak üzere birçok ötücü kuşun deprem gelmeden dakikalar önce çırpınarak telaşlandıkları ve aşırı ses çıkardıkları söyleniyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar petshop mağazalarına akın ediyor. Vatandaşlar burada başta muhabbet kuşları olmak üzere papatya ve kanarya gibi kuşları satın alıyor.

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“HAYVANLARDA BÖYLE BİR YETENEK VAR”

Esnaf Fatih Özdemir, birçok hayvanın deprem öncesinden kısa süreli de olsa hissetme özelliklerinin olduğunu belirtti. Sürekli hayvan besleyenlerin bu durumu daha iyi anlayabileceğini ifade eden Özdemir, “Sarsıntı öncesi birden çırpınmaya başlarlar. Sahibi hayvanın huzursuz olduğunu hisseder. Tabi o an deprem aklına gelir mi artık aralarındaki diyaloğa bağlıdır. Ancak hayvanlarda böyle bir yetenek var. Kendim de bunu tecrübe edinmişim” dedi.

Van depremi sırasında da kuşların çırpınışını gördüğünü ama aklına o an depremin gelmediğini dile getiren Özdemir, “Biz o an çözene kadar iş işten geçmişti. Allah’tan bir şey olmadı ama o hissiyatı kendi gözlerimizle gördük” diye konuştu.

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“MÜTHİŞ BİR TALEP VAR”

Muhabbet kuşlarına müthiş bir talebin olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretim taleplere yetişemiyor. Bu yüzden fiyatları da baya yükseldi. Bizler de alımlarda zorluk yaşıyoruz. Sattığımız fiyata hayvan alıyoruz. Deprem kuşu diye herkes almaya başladı. Evde beslemesi de kolay ve zahmetsiz. Hem zaman geçirmek hem de deprem korkusundan daha çok bir talep oldu. Bizler de taleplere yetişemiyoruz.”

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(İHA)

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deprem Van kuş

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