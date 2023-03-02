Depremzede olarak gitti, depremzede olarak döndü

Erciş'te yaşayan 8 çocuk babası Süleyman Keleş'in yaşadığı ev, 23 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen özellikle de Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden 7,2 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bunun üzerine yürüme engelli Keleş ve çocukları, Gaziantep'e yerleşti. Fakat aile, bu kez de 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere yakalandı. Kredi ile aldıkları 14'üncü kattaki evleri hasar gören aile binadan güçlükle çıktı. Keleş ailesi, kalacak yerleri olmadığı için depremzede olarak ayrıldıkları memleketlerine, depremzede olarak geri dönmek zorunda kaldı. Aileye Erciş’te yaşayan belediyeden emekli Şahin Işıkçelebi, eşyalı müstakil evinin kapılarını açtı. Işıkçelebi, ailenin bütün mutfak masraflarını da karşıladı.

"DEPREMZEDE OLARAK AYRILDIĞIMIZ MEMLEKETİMİZE DEPREMZEDE OLARAK DÖNDÜK"

Erciş'teki depremin ardından Gaziantep'e yerleştiklerini anlatan Keleş, "Van'daki depremden sonra Gaziantep’e yerleşmiştik. Kredi ile aldığımız evde yaşıyorduk. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de 14 katlı binanın en üst katındaki evimizde kalıyorduk. Ben yürüme engelliyim. Sarsıntı olunca ailem beni de aldı ve hemen dışarı kaçtık. Gaziantep’te kalacak yerimiz olmadığı için Erciş’e geri dönüş yaptık. Depremzede olarak ayrıldığımız memleketimize depremzede olarak döndük. Ne yazık ki burada da kalacak yerimiz yoktu. Sağ olsun Şahin Işıkçelebi müstakil evini ve eşyalarını bize açtı. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Allah bu güzel yürekli insanları hep var etsin. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

"DEPREM ACISINI BİLİYORUZ"

Şahin Işıkçelebi ise Van depremini yaşadıklarını belirterek, "Nasıl büyük acılar yaşadık, en iyi biz biliriz. Süleyman Amca ve ailesi Erciş’e gelince ben de onlara müstakil evimi açtım. Evinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah orada hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sabırlar versin. Çok büyük bir felaket yaşandı" diye konuştu.

(DHA)



