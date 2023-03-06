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Depremzedeler çadır ararken resmi otobüsle Tekirdağ'a götürmüş! Emniyet müdürü tutuklandı: Evine yakın kameralar incelenince...

06.03.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşanması üzerine görevli olduğu Tekirdağ'dan Gaziantep'e görevlendirildi, görevi bitince depremzedeler için canla başla toplanıp dağıtılan yardım malzemelerini resmi otobüsle Tekirdağ'daki evine getirdi. Büyük tepki çeken bu iddialar üzerine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan emniyet müdürü Y. I. tutuklandı. Y. I.'nın evinde büyük çadırlardan köpek mamasına, uyku tulumundan elektrikli ısıtıcıya dek deprem bölgesinde gereksinilen birçok nesne bulundu.

Depremzedeler çadır ararken resmi otobüsle Tekirdağ'a götürmüş! Emniyet müdürü tutuklandı: Evine yakın kameralar incelenince...

Tekirdağ'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve görev bitimi depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine getirdiği iddia edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Y. I., tutuklandı.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi.

GÖREVİNİ BİTİRİP MALZEMELERİ YANINDA GÖTÜRDÜ

Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Y. I., görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip Tekirdağ’daki evine getirdi. Y. I.'nın durumu müdürlerine bildirildi.

EVİNE YAKIN KAMERALAR İNCELENDİ

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Y. I.'nın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

EVİNDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Y. I.'nın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

Gözaltına alınan Y. I., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Y. I., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Y. I.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından gözaltına alınan Y. I., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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(DHA)

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