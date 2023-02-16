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Depremzedelere 70 TL'den çorba sattı! Belediye kapısında ücretsiz dağıtınca 5 TL'ye düşürdü

16.02.2023 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir depremlerde yaşamını yitirenlerin yasını yaşarken, bölgedeki bazı fırsatçı işletmeler ise fahiş fiyatlarla yemek satmaya devam ediyor. Adana- Gaziantep otoyolundaki bir dinlenme tesisinin de depremzedelere ve bölgeye desteğe gidenlere bir bardak çorbayı 70 TL'den satması büyük tepki topladı. Ceyhan Belediyesi ise işletmenin kapısında 24 saat boyunca ücretsiz olarak sıcak çorba, ekmek, su, sandviç, meyve suyu ve kek ikram etmeye başladı.

Depremzedelere 70 TL'den çorba sattı! Belediye kapısında ücretsiz dağıtınca 5 TL'ye düşürdü

Adana- Gaziantep otoyolundaki bir dinlenme tesisi, depremzedelere bir tabak çorbayı 70 TL'ye satınca sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Adana'nın Ceyhan Belediyesi ekipleri, işletme denetim yapıp uyarılarda bulundu.

BAKANLIK CEZA KESİNCE 25 TL'YE DÜŞÜRDÜ

Ticaret Bakanlığı da 1 milyon 860 bin TL cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine işletme çorbayı 25 TL'ye düşündü. Ceyhan Belediyesi denetimin ardından dinlenme tesisinin girişinde 24 saat esasıyla afet bölgesinden gelen vatandaşlara sıcak çorba, ekmek, su, sandviç, meyve suyu ve kek gibi birçok ikramda bulunmaya başladı.

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Bu kez çorba fiyatını 5 TL'yi düşüren işletme, parası olmayanlara da ücretsiz servis etmek zorunda kaldı.

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"FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Depremzedelere ücretsiz ikramda bulunan ekipleri ziyaret eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “İyi niyetimizi suistimal edenlere, halkımızın acısı üzerinden fırsatçılık yapmaya kalkışanlara karşı da kanunun bize verdiği yetkilerin tümünü kullanacağız. Hiç kimsenin zaten acılı milletimizin daha fazla canını yakmasına izin vermeyeceğiz. Fırsatçılığa asla göz yummayacağız. Aziz milletimizin canını yakan kim varsa karşısında da duracağız” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adana çorba

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