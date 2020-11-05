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Depremzedelere dağıtılan yardım malzemelerini alıp böyle bağırdılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 14:32 | Son Güncelleme

İzmir depremi sonrasında ihtiyaç sahipleri için dağıtılan yardım malzemelerini ihtiyaçları olmadığı halde alan iki kadın, hemcinsleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kendilerine tepki gösteren kadına sinirlenen bir kişinin, 'Aldıysak size ne' diyerek bağırması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İzmir’deki depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye depremzedeler için yardım malzemesi gönderirken, ihtiyaç sahibi olmayan iki kadının yardım malzemelerini alarak sağlam evlerine götürmeleri bir başka kadın tarafından telefonla kaydedildi.

'ALDIYSAK SİZE NE?'

Bir yandan telefonla çekim yaparken bir yandan da yardım malzemelerini alan kadınlara ‘Neden yardım malzemelerini aldınız’ sorusu üzerine gelişen diyalogda yardım malzemelerinden alan kadınlardan biri ‘Aldıysak size ne’ diyerek çekim yapan kadına bağırmaya başladı.

Yardım kolisinin üzerindeki not duygulandırdı: Siz orada uğraşmayın diye...Yardım kolisinin üzerindeki not duygulandırdı: Siz orada uğraşmayın diye...

TEPKİ YAĞDI!

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yardım malzemelerini alan kadınlara tepki yağdı.

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İHA

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