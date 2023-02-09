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Depremzedelere neden su verilmez? Depremzedelere ilk müdahale nasıl olmalı? Hayati önem taşıyor!

09.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası depremzedelere müdahale oldukça önemlidir. Deprem sonrası enkaz altından çıkarılan kişiye su verilmemelidir. Ayrıca ilk müdahalede kişinin sert bir zemine yatırılması gereklidir. Öğr. Gör. Ümit Yaşar Kamacı detayları aktardı. Peki depremzedelere neden su verilmez? Depremzedelere ilk müdahale nasıl olmalı? İşte detaylar...

Depremzedelere neden su verilmez? Depremzedelere ilk müdahale nasıl olmalı? Hayati önem taşıyor!

Depremin etkileri devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgelerine yardımlar gönderiliyor. Tüm bunlarla birlikte deprem sonrasında da bilinç kazanmak oldukça önemli. Depremden sonra enkazdan çıkacak kişi crush (ezilme) sendromu yaşar. Bu nedenle ilk yaklaşım, hayati önem taşıyor. Peki depremzedelere neden su verilmez? Depremzedelere ilk müdahale nasıl olmalı? İşte detaylar...

DEPREMZEDELERE NEDEN SU VERİLMEZ?

Enkazdan çıkan kişi crush (ezilme) sendromu yaşar. Bu yüzden enkazdan çıkan kişiye su verilmez. Kas ve yumuşak dokulardaki ezilmeler yüzünden kişi organ yetmezliği tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Göçükten çıkan kişiye lıkır lıkır su verirseniz, inme gelir, sonra da ölür. Lütfen çok özen gösteriniz." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere neden su verilmez? Depremzedelere ilk müdahale nasıl olmalı? Hayati önem taşıyor!

DEPREMZEDELERE İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

İHA'ya konuşan Öğr. Gör. Ümit Yaşar Kamacı, depremzedenin enkazdan çıkarıldıktan sonra sert bir zemine yatırılması gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Sert zeminde yatırılmasının sebebi omurga yaralanmalarında depremzedenin omurga hareketini kısıtlamaktır. Deprem gibi doğal afetlerde yaralanma ve ezilme çok fazla görülüyor. Bu ezilme travmaları ve omurga yaralanmaları neticesinde felç durumu yaşanmaması için depremzedenin sert zeminde yatırılması gerekiyor. Boyunluk takmak şart. Boyunluk yoksa eğer kafayı dikkatli bir şeklide dengede tutmak gerekiyor”

Enkaz altında kalan kişilerde görülen ilk sorunun sıvı ve ısı kaybı olduğunu belirten Kamacı, “Enkaz altında kalan vatandaşlar uzunca bir süre besin alamadılar ve hava çok soğuk. Sıvı ve ısı kaybını önleyebilmemiz adına enkaz altında ulaşabildiğimiz depremzedelerimize su ve battaniye yardımı ile sıvı ve ısı kaybını o anlık olabildiğince dengelemeye çalışmalıyız. Sıvı kaybı böbrek fonksiyonlarının yetersizliğine neden olur. Böbrek fonksiyonlarının yetersizliği ise hastanın depremden sonra uzunca bir süre tuvalete çıkamaması gibi (anüri) sorunlar meydana getirebilir. Bu bakımdan ısı ve sıvı kayıplarını önlemek çok önemli” dedi.

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