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Depremzedelere Samsun, Kastamonu, Amasya ve Ağrı'dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Depremzedelere Samsun, Kastamonu, Amasya ve Ağrı'dan destek

SAMSUN / AĞRI (AA) - Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Samsun, Amasya ve Ağrı'da yardım kampanyaları düzenlendi. Kastamonu'dan ise biri doktor 5 sağlık personeli Elazığ'a gönderildi.

Kampanya kapsamında Samsun'un Ladik ilçesinde hazırlanan yardım tırı yola çıkarıldı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçe halkı olarak Elazığ ve Malatya’da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak, onlara destek olmak amacıyla seferber olduklarını belirtti.

Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular ise battaniyelerini depremzedelere göndermek üzere "acınız acımızdır" notuyla idareye teslim etti. Adliye personelinin yaptığı nakdi yardımların ise Türk Kızılay'ın banka hesabına gönderildiği belirtildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "Maddi yardımlar depremzedelerimizin ihtiyaçlarına bir nebze olsun çare olacak. Vezirköprü'den 613 kilometre öteye kardeşinin ısınması için battaniye göndermek örnek bir davranış. Sorumlu davranışlarından dolayı tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı, biri doktor 5 gönüllü personel, Elazığ'a uğurlandı.

Sağlık çalışanlarının, depremin ardından oluşturulan çadır kentlerdeki mobil hastanelerde görev yapacağı, şu an bölgede Kastamonu'dan 2 ambulans ve 6 personelin sağlık hizmetlerinde görev aldığı bildirildi.

- Amasya

Merzifon'da, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı için kampanya başlatıldı.

Kaymakamlık, Merzifon Belediyesi, AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde başlatılan kampanyaya vatandaşlar, kuru gıda, yeni kıyafet ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Türk Kızılay Merzifon Temsilcisi İskender Doğru, depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için devlet, millet ve sivil toplum kuruluşlarının seferber olduğunu dile getirdi.

Suluova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise "Bir Oyuncak, Bir Mektup" kampanyasında toplanan oyuncaklar, mektuplar ile Elazığ ve Malatya'ya gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, depremden etkilenen çocuklar için başlatılan kampanyaya ilçedeki öğrencilerin büyük destek verdiğini söyledi.

- Ağrı

Ağrı'da, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Deprem sonrası vatandaşların talebi üzerine Türk Kızılay Ağrı Şubesince, yardım kampanyası başlatıldı. İl merkezinin yanı sıra ilçelerdeki vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanyada, battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet, bebek bezi gibi ihtiyaç malzemeleri Türk Kızılay gönüllülerince tıra yüklendi.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun okuduğu duanın ardından yardım tırı yola çıktı.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre içinde beklediklerinden daha fazla yardım aldıklarını ifade etti. Tatlı, kendilerine destek veren Valilik, Belediye, AFAD, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara teşekkür etti.

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