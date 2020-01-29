Depremzedelere Samsun, Kastamonu, Amasya ve Ağrı'dan destek

SAMSUN / AĞRI (AA) - Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Samsun, Amasya ve Ağrı'da yardım kampanyaları düzenlendi. Kastamonu'dan ise biri doktor 5 sağlık personeli Elazığ'a gönderildi.

Kampanya kapsamında Samsun'un Ladik ilçesinde hazırlanan yardım tırı yola çıkarıldı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçe halkı olarak Elazığ ve Malatya’da deprem felaketini yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak, onlara destek olmak amacıyla seferber olduklarını belirtti.

Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular ise battaniyelerini depremzedelere göndermek üzere "acınız acımızdır" notuyla idareye teslim etti. Adliye personelinin yaptığı nakdi yardımların ise Türk Kızılay'ın banka hesabına gönderildiği belirtildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, "Maddi yardımlar depremzedelerimizin ihtiyaçlarına bir nebze olsun çare olacak. Vezirköprü'den 613 kilometre öteye kardeşinin ısınması için battaniye göndermek örnek bir davranış. Sorumlu davranışlarından dolayı tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum." dedi.