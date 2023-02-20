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  4. Depremzedeleri karşılayan asker gözyaşlarını tutamadı! Duygusal anlar kamerada

Depremzedeleri karşılayan asker gözyaşlarını tutamadı! Duygusal anlar kamerada

20.02.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelerin tahliyeleri sürüyor. Aydın'a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli konuk evlerine yerleştirildi. Nazilli ilçesine getirilen depremzede aileler ile onları karşılayan askeri personel arasında duygusal anlar yaşandı. Bir asker ve depremzedenin birbirlerine sarılıp gözyaşı döktükleri anlar kameralara yansıdı. İşte o duygusal anlar...

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı.

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Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın'a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli konuk evlerine yerleştirildi.

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DEPREMZEDELERE SARILIP AĞLADI

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen depremzede vatandaşların karşılanması sırasında duygusal anlar yaşadı. Otobüsten inen depremzede bir vatandaşa sarılan askeri personel gözyaşlarına boğuldu. O anlar otobüste bulunan bir depremzede vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Duygu dolu video sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

İHA

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