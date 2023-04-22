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Depremzedelerin kaldığı konteynerde korkutan yangın!

22.04.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da depremzedeler için kurulan konteynerkentte bulunan bir konteynerde çıkan yangın, diğer konteynerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Depremzedelerin kaldığı konteynerde korkutan yangın!

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Malatya'da, depremzedelerin kaldığı İnönü Üniversitesi karşısındaki alanda konteynerkentin içerisinde bulunan bir konteynerde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Alevlere müdahale eden ekipler, diğer konteynerlere sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen konteynerde ise soğutma çalışması yapıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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