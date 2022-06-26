Dere taştı, menfezler yıkıldı! 3 köyün bağlantısı kesildi

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde 2021 yılında sel afeti sonrasında ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan geçici menfez, şiddetli sağanak yağışın ardından derenin taşası ile yıkıldı. Menfezin yıkılmasıyla üç köye bağlantı sağlayan yolda çöktü. Yer yer yağmur yağışının devam ettiği bölgede menfezlerin yıkılmasıyla üç köyün bağlantısı ilçeyle kesildi.

"3 KÖYÜN BAĞLANTISI KESİLDİ"

Yaşanan sel sebebiyle 3 köyün bağlantısının kesildiğini ifade eden Azdavay İl Genel Meclisi Üyesi Fahrettin Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Yağmur yağışı ve sel devam ediyor. 3 köyün bağlantısı kesilmiş durumda. Diğer köylerden şu ana kadar bize gelen bilgilerde, ufak tefek sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ağır bir durum yok. En ağır sıkıntının yaşandığı yer burası. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel afetinde de en büyük sıkıntının yaşandığı yerdi Başakçay yöresi. Burada yapılan geçici köprülerimiz vardı buraları da maalesef yağan yağmurdan kaynaklı sel aldı. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.” (İHA)



