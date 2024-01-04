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  4. Dere yatağında izinsiz altın arıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı

Dere yatağında izinsiz altın arıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı

04.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Germencik ilçesinde dere yatağında kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Dere yatağında izinsiz altın arıyorlardı! 6 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca izinsiz altın madeni arama faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatlarla izinsiz altın bulmaya çalışan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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