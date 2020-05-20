HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 19:57 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği'nden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce yolcu ve araç trafiğine kapatılan Dereköy Sınır Kapısı'nın açıldığı bildirildi.

Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak vatandaşların 14 gün süreli evlerinde izolasyona alınacağı belirtildi.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşların alınan tüm tedbirlere uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı. Ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan İl Hıfzıssıhha Kurul kararı iptal edilmiştir. Buna göre ilimize Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderileceklerdir." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şaşkına çeviren telefon!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şaşkına çeviren telefon!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları

Güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

Diğer Haberler
Günlerdir aranıyordu! Fatih'te denizden cesedi çıktı

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni bulundu

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 222'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Son dakika: Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Bayram öncesi berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İstanbul Valisi duyurdu

Bayram öncesi berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İstanbul Valisi duyurdu

İstanbul'dan korkutan görüntüler! İstiklal Caddesi'nde kalabalık artıyor

En kalabalık gün! İstanbul'dan korkutan görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.