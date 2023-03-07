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Dereotu süt yapar mı? Dereotu anne sütünü artırır mı, sütün bol olması için ne yapılmalı?

21.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan sağlığına sayısız faydası olan dereotu pek çok yemekte kullanılır ve yiyeceklere lezzet katar. Dereotunun en önemli ve bilinen faydalarından biri de anne sütü üzerindeki olumlu etkisidir. Emzirme dönemindeki annelerin sütlerinin veriminin artması için sağlıklı beslenmeleri oldukça önemlidir. Bu dönemde dereotu tüketen annelerin sütlerinde artış görülebilir. Tabii ki doğru miktarda tüketmek oldukça önemlidir. Dereotu süt yapar mı?

Dereotu süt yapar mı? Dereotu anne sütünü artırır mı, sütün bol olması için ne yapılmalı?

Dereotu içinde bakır, demir, magnezyum, çinko, fosfor, C vitamini ve A vitamini gibi önemli bileşenler bulundurur. Sindirim sistemi ve bağışıklık üzerinde olumlu etkilere sahip olan dereotu, emziren anneler için de çok önemli bir besindir. Süt artırıcı özelliği sayesinde kadınların bebeklerini daha rahat emzirmesini ve karınlarını doyurmasını sağlar. İster salatalarda ister poğaçalarda ister yemeklerde dereotu kullanılarak anne sütünün artmasına katkı sağlanabilir.

Dereotu süt yapar mı?

Emzirme döneminde oldukça stresli olan anneler için doğru ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Sağlıklı ve doğru beslenme sayesinde bebekleri için yeterli miktarda süt üretebilirler. Annenin yediği ve içtiği her şey sütünün miktarını, verimini ve içeriğini etkilediği için mutlaka süt artırıcı ve faydalı yiyecekler tüketmesi gerekir. Özellikle süt artırıcı besinler bu dönemde kadınların beslenme listesinde mutlaka olmalıdır. Anne sütünün artmasını sağlayan pek çok besin bulundur. Dereotu da bunlar arasında yer alır. Uzmanlar, dereotu tüketen kadınların sütünde fark edilebilir bir artış olduğunu belirtmekte ve emziren annelere dereotu tüketmelerini önermektedir.

Dereotu anne sütünü artırır mı?

Dereotunun insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Özellikle metabolizmadan strese kadar birçok şeye iyi gelir. Anne sütünün artmasını da sağlayan dereotunun bebek için de çok önemli yararları bulunur. Anne ve bebek için dereotunun faydaları şunlardır:

  • Bebeğin kemik gelişimi üzerinde olumlu etki yapar.
  • Annenin metabolizmasının daha hızlı çalışmasını sağlar ve fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.
  • Bebeğin ve annenin gaz problemini çözmeye katkı sağlar.
  • Uyku problemi yaşanması durumunda bu sorunu çözebilir.
  • Anne sütünün daha fazla olmasını sağlar.
  • Dereotu tüketen anneler sindirim problemlerinden kurtulabilir.

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Sütün bol olması için ne yapılmalı?

Emziren anneler sütlerinin daha çok olması için pek çok yöntem araştırır. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey süt artırıcı etkiye sahip besinler tüketmektir. Dereotu tüketmek de sütü artırdığı için annelere bu besini tüketmeleri tavsiye edilebilir. Günün her saatinde tüketilebilen dereotunu, ideal miktarda yemek de önemlidir. Çok fazla miktarda ve yalnızca dereotu ile beslenmek doğru değildir. Yemeklere, salatalara eklenebilir ya da üzerine limon sıkarak yemeklerin yanında tüketilebilir. Kısa bir süre içinde sütte artış olduğu görülebilir. İlerleyen zamanlarda sütte azalma görülürse tekrar dereotu tüketiminden faydalanılabilir.

Anne sütünü ne artırır?

Özellikle emzirme döneminde sütü az olan kadınlar, bebeklerini doyuramamaktan endişe eder. Her kadın bebeğine yetecek miktarda süt üretmek ister. Bunun için de yapılması gereken en önemli şey, doğru besinleri tüketmektir. Anne sütünü artırıcı etkiye sahip besinler şunlardır:

  • Dereotu
  • Nohut
  • Barbunya gibi baklagiller
  • Kuru meyveler
  • Yulaf
  • Rezene
  • Havuç
  • Hurma ve incir
  • Ev yapımı doğal içecekler
  • Yeşil yapraklı sebzeler
  • Sütlaç gibi az şekerli ve şerbetsiz tatlılar
  • Komposto

Tabii ki bu besinlerin yanı sıra gün içinde yeterli miktarda su almak da çok önemlidir. Emziren bir annenin günde ortalama 2 litre su içmesi gerekir. Vücudun ihtiyacı olan su miktarını karşılamak annenin sütünün artmasında etkili olur. Ayrıca bu besinleri hep bir arada aynı anda yemekten ziyade sık sık azar azar tüketmekte de fayda vardır.

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