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'Derin sessizlik' çağrısı! Hareket dahi etmeden... Hepsi bir can daha fazla kurtarmak için

08.02.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde yıkılan binaların enkazından mümkün olan en fazla kişiyi kurtarmak amacıyla zamana karşı yarışan ekipler, yıkıntıların arasından gelebilecek en kısık sesi duyabilmek için "derin sessizlik" çağrısı yapıyor. Ekipler "Sesimi duyan var mı?" diye seslenmeden önce çalışma alanındaki tüm arabalar durduruluyor, kimse hareket dahi etmeden birkaç dakika boyunca yıkıntılardan gelebilecek bir ses duymayı bekliyor.

'Derin sessizlik' çağrısı! Hareket dahi etmeden... Hepsi bir can daha fazla kurtarmak için

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın birçok noktasında arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yakınlarına ulaşamayanlar ise enkaz başında ekiplerden gelecek iyi haberleri bekliyor.

'SESSİZLİK' ÇAĞRISI

Atatürk Bulvarı'ndaki bir binada çalışma yapan ekiplere çevredekiler de yardım ediyor. Enkazdaki molozlar el birliğiyle taşınırken ekipler, zaman zaman sağ kişi olup olmadığının belirlenebilmesi için sessizlik çağrısı yapıyor.

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"SESİMİ DUYAR VAR MI?" DİYE SESLENMEDEN ÖNCE...

Ekipler, "Sesimi duyan var mı?" diye seslenmeden önce çalışmanın yapıldığı caddedeki tüm arabalar durduruluyor, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar hareket dahi etmeden birkaç dakika boyunca yıkıntılardan gelebilecek bir ses duymayı bekliyor. (AA)

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