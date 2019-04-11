DERLEME - Libya'daki gelişmelere ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter güçlerini "çocuk savaşçı" kullanmakla suçladı.

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında çocuk savaşçıların kullanıldığını öne sürerek, "Bu yürek sızlatan bir durum. Onlar henüz çocuk. Onların yetiştiğini, eğitildiğini ve gelecek için hazırlandığını görmek yerine, ölüme hazırlandıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter güçlerinin Trablus'a saldırısını da değerlendiren Başağa, operasyonu "kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimeşru bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ise Birleşmiş Milletler'e salı günü sunduğu mektupta Hafter güçlerinin Trablus saldırısında çocuk savaşçı kullandığını dile getirdi.

Seyyale, BM'nin duruma acilen müdahale etmesini isteyerek, saldırıların durması, saldıran güçlerin caydırılması ve krizin barışçıl çözümü için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.