Derse giden üniversite öğrencisi yolda yürürken dehşeti yaşadı! Kafasına demir korkuluk düştü

Olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir üniversitede yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı.

KAFASINA DEMİR KORKULUK DÜŞTÜ

Genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu’nun başına çarptı.

ÖNÜNDE YÜRÜYEN ÖĞRENCİ GRUBU SANİYELERLE KURTULDU

Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"ŞANSIZLIK İÇERİSİNDE ŞANS DENİLEBİLİR"

Dehşeti yaşayan üniversite öğrencisi o anları anlattı. Okula gitmek için yurttan çıktığını söyleyen Öksüzoğlu, "Saat 8.45 civarlarıydı, 2 gün önce oldu. Arkadaşlarıma yetişmek için hızlıca yürüyordum. Sonra fabrikanın yanına geldiğimde kafama demir parçası düştü. Ben ne olduğunu hastaneye gidene kadar bilmiyordum. Sonra hastanede öğrendim. O an ki adrenalinle bir şey hissedemedim. Acı sonradan geldi. Yanma hissi gibi bir şey vardı. Hastaneye gittikten sonra ilk önce tomografiye alındım. Sonra ise kafama dikiş atıldı. Sonra bana istirahat verdiler hastanede biraz kaldım. Ondan sonra çıktım eve geldim. Kafamda ne kırık var ne beyin kanaması ne de kafa travması. Yani sadece açık bir yarayla atlattım. Şanssızlık içerisinde şans denilebilir. Bana dedikleri düşen şey, 1 metre civarında hırsız girmesin diye pencere önüne konulan yapılmış bir şeydi. Tahmini 10 kilogram ağırlığında bir demir olabilir. İş güvenliği olması lazım. İş güvenliğinin olmadığı yerlerde böyle şeyler olması muhtemel. Hukuki süreç başlatılacak” dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır