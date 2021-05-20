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  4. Derslere gelmeyince ortaya çıktı! Erkek çocuğunu babasının iş yerinde istismar etmiş

Derslere gelmeyince ortaya çıktı! Erkek çocuğunu babasının iş yerinde istismar etmiş

20.05.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 18 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 50 yaşındaki K.Ş., 7,5 yıl hapse çarptırıldı.

Derslere gelmeyince ortaya çıktı! Erkek çocuğunu babasının iş yerinde istismar etmiş

Olay, 2010-2011 yılları arasında Develi ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir lisenin rehberlik öğretmeni devamsızlık nedeniyle B.A. isimli erkek öğrencisiyle görüşme yaptı.

BABASININ İŞ YERİNDE İSTİSMAR ETMİŞ!

B.A., öğretmenine 9-10 yıl önce babasının iş yerine çay içmeye gelen K.Ş., tarafından istismara uğradığını öne sürerek, ‘insan içine çıkamıyorum’ dedi. Rehberlik servisinde tutulan tutanak sonrası şüpheli K.Ş. hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık K.Ş., hazır bulundu. Son sözünde önceki ifadelerini tekrar eden K.Ş., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

7,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, K.Ş.’yi, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan 5 yıl, ‘basit cinsel istismar’ suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 7,5 yıl hapis cezasına çarptırarak, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kayseri

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