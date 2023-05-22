Derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor! Fayans aralarını anında temizleyen karışım

Kirli kiremit harcı, en temiz ve düzenli banyoyu bile biraz pis gösterebiliyor. Fayans harcı genellikle kumdan yapılır, bu da gözenekli olduğu için kire, kireç tortusuna ve sabun köpüğüne eğilimli olduğu anlamına geliyor. Derz aralarındaki kirleri temizlemenin zor olduğu düşünülse de evde bulunan iki malzemeyle bu kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

İnternette temizlik önerileri ve ipuçları veren bir uzman derz arasındaki kirlerden kurtulmanızı sağlayacak doğal macun karışımını önerdi. Temizlik uzmanı, kiremit derzlerini temizlemek için karbonat ve su kullanarak ev yapımı bir macunun nasıl yapıldığını paylaştı.

Uzman, “Karbonat ılımlı bir alkali formu gibi davranır. Su ile karıştırıldığında, soda bikarbonatı küf, kum ve kiri çözmek için çalışacaktır. Karbonata az miktarda su ekleyin ve toksik olmayan bir macun oluşturun. Daha sonra bir diş fırçası yardımıyla harçlara uygulayın." dedi.



