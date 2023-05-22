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Derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor! Fayans aralarını anında temizleyen karışım

22.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fayans aralarında biriken kirler ve harç izleri bakımsız görünümler yaratıyor. Fayanslar ne kadar temiz olursa olsun derz arası kirleri pismiş gibi görünmesine sebep oluyor. Derz arası kirlerini anında temizleyecek bir çözüm arıyorsanız aşağıda yer alan basit karışıma göz atabilirsiniz.

Derz arası kirlerini bembeyaz yapıyor! Fayans aralarını anında temizleyen karışım

Kirli kiremit harcı, en temiz ve düzenli banyoyu bile biraz pis gösterebiliyor. Fayans harcı genellikle kumdan yapılır, bu da gözenekli olduğu için kire, kireç tortusuna ve sabun köpüğüne eğilimli olduğu anlamına geliyor. Derz aralarındaki kirleri temizlemenin zor olduğu düşünülse de evde bulunan iki malzemeyle bu kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz.

Yeni Proje - 2023-05-22T114353.251

İnternette temizlik önerileri ve ipuçları veren bir uzman derz arasındaki kirlerden kurtulmanızı sağlayacak doğal macun karışımını önerdi. Temizlik uzmanı, kiremit derzlerini temizlemek için karbonat ve su kullanarak ev yapımı bir macunun nasıl yapıldığını paylaştı.

Yeni Proje - 2023-05-22T114406.203

Uzman, “Karbonat ılımlı bir alkali formu gibi davranır. Su ile karıştırıldığında, soda bikarbonatı küf, kum ve kiri çözmek için çalışacaktır. Karbonata az miktarda su ekleyin ve toksik olmayan bir macun oluşturun. Daha sonra bir diş fırçası yardımıyla harçlara uygulayın." dedi.


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