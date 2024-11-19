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Detoks etkili kırmızı shot: Cildi güzelleştiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 16:55
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Ev yapımı kırmızı shot, detoks, cilt sağlığı, antioksidan, bağışıklık, sindirim ve enerji gibi 5 önemli fayda sağlar. Bu 5 etki için aldığımız takviyeler dışında doğal takviyelere de yani bu shotlara da vücudumuzun ihtiyacımız var.

Detoks etkili kırmızı shot: Cildi güzelleştiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor!

Bu shotlardan içmek cildinizi tek başına mükemmel yapmaz veya bağışıklığınızı tek başına güçlendirmez. Bunun için beslenmenin bir bütün olması gerekir. Ama düzenli tüketimde etkisini gösterir.

KENDİSİ KÜÇÜK ETKİSİ BÜYÜK KIRMIZI SHOT

Kırmızı shot yapımı için gerekli malzemeler;

  • 2 orta boy kırmızı pancar
  • 2 orta havuç
  • 1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil
  • 1/2 orta boy nar
  • 1 orta boy elma
  • 2 küçük kabuğu soyulmuş limon/2 büyük limon suyu
  • 1.5-2 su bardağı su

Yapılışı ve uygulanışı;

Tüm malzemeleri karıştırıcıdan veya robotta çekin Daha sonra süzün ve şişelere pay edin.

Bu şifa dolu içecekleri buzdolabında saklayın ve her gün 1 shot için.

Zencefil kullanımı herkes için uygun olmayabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler, düşük tansiyonu, safra kesesi problemi ve mide hassasiyeti olanlar kullanmamalı.

Şeker hassasiyetiniz varsa pancar ve havuç miktarını dengede tutmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
Antioksidan sindirim sistemi detoks bağışıklık cilt sağlığı enerji
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