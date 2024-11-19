Detoks etkili kırmızı shot: Cildi güzelleştiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor!

Bu shotlardan içmek cildinizi tek başına mükemmel yapmaz veya bağışıklığınızı tek başına güçlendirmez. Bunun için beslenmenin bir bütün olması gerekir. Ama düzenli tüketimde etkisini gösterir.
Kırmızı shot yapımı için gerekli malzemeler;
Yapılışı ve uygulanışı;
Tüm malzemeleri karıştırıcıdan veya robotta çekin Daha sonra süzün ve şişelere pay edin.
Bu şifa dolu içecekleri buzdolabında saklayın ve her gün 1 shot için.
Zencefil kullanımı herkes için uygun olmayabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, hamileler, düşük tansiyonu, safra kesesi problemi ve mide hassasiyeti olanlar kullanmamalı.
Şeker hassasiyetiniz varsa pancar ve havuç miktarını dengede tutmayı unutmayın.
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