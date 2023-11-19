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  4. Dev yapay zeka şirketinde sektörde etki yaratan gelişme! OpenAI CEO'su Sam Altman görevinden alındı, yatırımcılar ise onu geri istiyor: Akıllara Steve Jobs'u getirdi

Dev yapay zeka şirketinde sektörde etki yaratan gelişme! OpenAI CEO'su Sam Altman görevinden alındı, yatırımcılar ise onu geri istiyor: Akıllara Steve Jobs'u getirdi

19.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sürpriz bir şekilde görevinden ayrıldı. Dev yapay zeka şirketinde yaşanan bu gelişme, sektörde şok etkisi yarattı. Ancak iddialara göre Open AI yatırımcıları, Altman'ı geri istiyor. Bu durum, 1985'de kurucusu olduğu Apple'dan kovulan, ilerleyen yıllarda ise geri getirilen Steve Jobs'u akıllara getirdi.

Dev yapay zeka şirketinde sektörde etki yaratan gelişme! OpenAI CEO'su Sam Altman görevinden alındı, yatırımcılar ise onu geri istiyor: Akıllara Steve Jobs'u getirdi

AA'nın haberine göre, OpenAI tarafından yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun Sam Altman'ın CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağını duyurduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, şirketin baş teknoloji yöneticisi Mira Murati'nin geçici olarak Altman'ın görevine getirildiği kaydedilmişti.

"YÖNETİM KURULUYLA OLAN İLETİŞİMİNDE TUTARLI BİR ŞEKİLDE SAMİMİ DEĞİL, BU DURUM SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNE ENGEL OLUYOR"

Altman'ın ayrılışının yönetim kurulu tarafından yürütülen inceleme sürecinin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bu süreçte Altman'ın yönetim kuruluyla olan iletişiminde tutarlı bir şekilde samimi olmadığı ve bu durumun Altman'ın sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'ya liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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ALTMAN'I YENİDEN GÖREVE GETİRME İSTEĞİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, OpenAI yatırımcılarının, Sam Altman'ın yönetim kurulu tarafından görevden alınmasından bir gün sonra CEO olarak geri getirilmesi için baskı yaptığı aktarıldı.

Haberde, CNBC'nin haberine göre görüşmeler gizli olduğu için adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağın, Microsoft, Tiger Global ve girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'in, Altman'ı yeniden göreve getirmek istediği belirtildi.

Habere göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNBC'ye yaptığı açıklamada, Sequoia Capital'in de Altman ile temas halinde olduğunu söyledi. Söz konusu kaynak, Sequoia'nın Altman ve eski OpenAI başkanı Greg Brockman'ı, OpenAI'ye geri dönmek ya da yeni bir girişim kurmak gibi bundan sonra yapacakları her şeyde desteklediğini söyledi. Söz konusu kişi, Sequoia'nın Microsoft'a Altman ve Brockman'ı geri getirme çabalarını destekleyeceğini de bildirdiğini söyledi.

Altman'ı geri getirme görüşmeleriyle ilgili ilk haberin The Verge tarafından yapıldığı kaydedilen haberde, bir kaynağa atıfta bulunan yayının, Altman'ın geri dönme konusunda "kararsız" olduğunu ve yönetim değişiklikleri talep edeceğini söylediği kaydedildi.

STEVE JOBS'U AKILLARA GETİRDİ

Öte yandan, Sam Altman'ın OpenAI'den ayrılışı, tıpkı 1985'de kurucusu olduğu Apple'dan kovulan Steve Jobs'ı akıllara getirdi. 1985 yılında şirket içinde oluşan bir kavga sonucu Jobs, John Sculley tarafından görevlerinden çekilmişti ve dışarı atılmıştı. Steve Jobs, Apple'ı bıraktıktan sonra NeXT Computer adında başka bir bilgisayar şirketi kurmuştu.

1996 yılında Apple, Jobs'u kurduğu şirkete geri getirmek için NeXT'i 429 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Dikkatli bir planlama ve şirketi içi hamle ile o zamanki CEO Gil Amelio'nun işine son verilmiş ve Steve Jobs 1997 yılında Apple'ın geçici CEO'su seçilmişti. Daha sonra şirket unvanındaki "geçici" ibaresi kaldırılan Jobs, şirketin dünyadaki en değerli ve etkili teknoloji şirketlerinden biri olmasına öncülük etmişti.

Jobs'un görevden alınması ve ardından geri dönüşü, hem Steve Jobs'un hem de Apple tarihinin en önemli kırılma anlarından birini oluşturuyor.

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