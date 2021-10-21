DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de katılıyor! Slogan netleşti: Cumhur tek, Millet birlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesinde önemli konular masaya yatırıldı.

Kritik görüşmede iki liderin yol haritası konusunda uzlaştığı ve Millet İttifakı'nın genişletilmesi konusunda fikir birliğine vardığı belirtiliyor.

DAVUTOĞLU, BABACAN VE SARIGÜL DE KATILIYOR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre önceki seçimlerde Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilerle de genel seçimlerde işbirliğine giden Millet İttifakı’nın, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor.

MUHARREM İNCE İTTİFAKA KARŞI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.

SLOGAN BELLİ: CUMHUR TEK, MİLLET BİRLİK

Öte yandan Millet İttifakı'nın “Cumhur tek, Millet birlik” sloganıyla yola çıkacağı iddia edildi.



