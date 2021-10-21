HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de katılıyor! Slogan netleşti: Cumhur tek, Millet birlik

DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de katılıyor! Slogan netleşti: Cumhur tek, Millet birlik

21.10.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki kritik görüşmede Millet İttifakı'nın genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Kulis bilgilerine göre DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin ittifaka dahil olması beklenirken, "Cumhur tek, Millet birlik" sloganıyla yola çıkılacağı konuşuluyor.

DEVA, Gelecek Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de katılıyor! Slogan netleşti: Cumhur tek, Millet birlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş başa görüşmesinde önemli konular masaya yatırıldı.

Kritik görüşmede iki liderin yol haritası konusunda uzlaştığı ve Millet İttifakı'nın genişletilmesi konusunda fikir birliğine vardığı belirtiliyor.

DAVUTOĞLU, BABACAN VE SARIGÜL DE KATILIYOR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre önceki seçimlerde Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilerle de genel seçimlerde işbirliğine giden Millet İttifakı’nın, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde &quot;İktidar gidiyor, hata yapmamalıyız&quot; görüşünde uzlaşıldıKılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde "İktidar gidiyor, hata yapmamalıyız" görüşünde uzlaşıldı

MUHARREM İNCE İTTİFAKA KARŞI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime kadar ittifak yapılmasını doğru bulmaması sebebiyle henüz bir temasa geçilmedi.

SLOGAN BELLİ: CUMHUR TEK, MİLLET BİRLİK

Öte yandan Millet İttifakı'nın “Cumhur tek, Millet birlik” sloganıyla yola çıkacağı iddia edildi.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in basın toplantısına A Haber muhabirinin sorusu damga vurduKılıçdaroğlu ile Akşener'in basın toplantısına A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
DP Genel Başkanı Uysal: Yanlarına kâr mı kalsın?DP Genel Başkanı Uysal: Yanlarına kâr mı kalsın?
Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi Gelecek Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.