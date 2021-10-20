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  4. Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in basın toplantısına A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in basın toplantısına A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

20.10.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in düzenlediği ortak basın toplantısına A Haber muhabirinin sorusu ve Akşener'in yanıtı damga vurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lideri CHP Genel Merkezi'nde görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşına geçti.

İki lider, görüşmede güncel konular ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin nasıl olacağına dair konuların ele alındığını bildirirken, basın toplantısında A Haber muhabirinin sorusuna Akşener'in verdiği yanıt damga vurdu.

Basın toplantısı sırasında A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın "Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükçelçileri Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bir çağrı yaptı. Dışişleri Bakanlığından da bu çağrıya tepki söz konusu oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?" diye sordu.

AKŞENER: SİZİN TANIMINIZA GÖRE SOROSÇU

A Haber muhabirinin sorusuna Akşener, "Osman Kavala, sizin tanımınıza göre 'Sorosçu'. Öyle mi? Soros'la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil." dedi.

İYİ Parti lideri daha sonra sözlerine "Dolayısıyla rahip Brunson olayını hatırlıyoruz. Bu tarz söylemlerden uzak durulmasını isteriz. Bunun tek yolu hukukun işlemesidir. " ifadelerini kullanarak devam etti.

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KILIÇDAROĞLU: AİHM KARARI UYGULANMALI

Aynı soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu da "Türkiye devleti AİHM kararına uyacağı kararını verdi ve anayasa değişikliği gerçekleşti. İmza attığınız sözleşmenin arkasında durulmalı. Bir karar varsa bu karar da uygulanmalıdır. Türkiye'ye dışarıdan yapılan hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahaleye ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP İYİ Parti
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