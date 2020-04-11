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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'sokağa çıkma yasağı' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 18:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından kentlerden gelen görüntülere ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün gece yaşananlar, şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'sokağa çıkma yasağı' eleştirisi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşlar fırın, market ve tekellere resmen akın etmiş ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler tartışma başlamıştı.

Konuya ilişkin Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan şunları ifade etti:

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINAMADI'

"31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı dün gece Türkiye’nin gündemine düşmüş, özellikle şehir merkezlerinde büyük bir kargaşa oluşmuş, evlerinde olması gereken halkımız sokaklara dökülmüştür.

Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren kararların şeffaf bir süreç işletilerek ve toplumsal mutabakat arayışıyla oluşturulması gerekir. Alınan kararlardan belediyelerin ve ilgili pek çok kurumun dahi son anda haberi olmuş, gerekli tedbirler alınamamıştır.

Dün gece yaşananlar, şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Türkiye dar bir kadroya, tek bir karar merciine sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir."


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