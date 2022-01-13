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DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı

13.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarında yer aldığı belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da yakalandı. Günaydı’nın evindeki aramada da çok sayıda dokümana ulaşıldığı öğrenildi.

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Günaydı'nın örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri tarafından Günaydı’nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı’na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİĞİ SIRADA ANTALYA'DA YAKALANDI

Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı’nın jandarma ekiplerince Kastamonu’ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi adamı yabancılarla yakalanır bi adamı kaçarken yakalanır. sayın babacan ne zaman bu konular hakkında konuşmaya başlayacak acaba?

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