DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Günaydı'nın örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri tarafından Günaydı’nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı’na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTEDİĞİ SIRADA ANTALYA'DA YAKALANDI

Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı’nın jandarma ekiplerince Kastamonu’ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

