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Devlet Bahçeli'den Fikri Sağlar'a sert tepki

31.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli'den Fikri Sağlar'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var" sözlerine sert tepki göstererek "Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir." dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, pek çok badirenin yaşandığı 2020 yılının bugün itibarıyla son bulduğunu belirtti. 2020 yılının muhasebesinin kapsamlı yapılacağını belirten Bahçeli, "Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey de kalmamıştır. Kıtaları saran, coğrafyaları kuşatan, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüs 2020’ye damga vurmuştur. İnsanlık büyük bir salgınla savaşa tutuşmuştur. Vuhan’da ortaya çıkan KOVİD-19, kademe kademe dünya geneline yayılmıştır. 2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa yakalanmış, doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hâkimiyet kurmuştur. Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020’de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, mesela KOVİD-19 hastalığına karşı hayranlık uyandıran bir mücadeleyle direniş göstermiştir" dedi.

'ŞİMDİDEN BELGELEYİP BELLİ ETMİŞLERDİR'

MHP lideri Bahçeli, devlet- millet dayanışmasının zirve düzeyde tecelli etttiğini, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatlarının en aza çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dürüst insanlar bu gerçeği teyit ve itiraf edecektir. Aşı konusundan tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler KOVİD-19’un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir. Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir."

FİKRİ SAĞLAR'A SERT TEPKİ

Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanların yeniden sahnede olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hala başörtüsüne husumet duyanların insan ve inanç haklarına faşizmin ve totalitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır. Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir" dedi.

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'2021 YILINI UMUTLA KARŞILIYORUZ'

"Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir" diyen MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir. Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın. 2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni yılın nice güzelliklerle, nice başarılarla, nice reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet içinde geçmesini niyaz ediyorum. Aziz vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin yeni yılını hürmet ve muhabbetle kutluyor, Rabbim’den hayırlı bir seneyi nasip etmesini diliyorum."

Kaynak: DHA

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