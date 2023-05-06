Devlet Bahçeli'den The Economist dergisinin kapağına sert tepki! 'Alayı gelsin'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de seçmenlere seslendi. Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

Balıkesir, Kuvay-i Milliye kentidir. İstikrar demek Balıkesir demektir. İstikbal demek Balıkesir'dir. Balıkesir, zillete düşmedi düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim Türk düşmanlarına hiçbir zaman aldanmadı, hiçbir zaman da teslim olmadı. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da aynı inancı dosta düşmana göstereceksiniz. Ahlaki kucaklaşmamızın adı, Cumhur ittifakıdır.

Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?

Balıkesir'e inanıyorum, Balıkesirli kardeşlerime sonuna kadar güveniyorum. Aziz milletim, kahraman Balıkesirli kardeşlerim sıra sizde. Vatana, bayrağa, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Bu evetlerin gücüyle, bahtiyarlığıyla sıra hepinizde çağrısını yapıyorum. Ülkümüzden de ülkemizden de vazgeçmeyeceğiz.

THE ECONOMİST'E TEPKİ

PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. İngiliz The Economist dergisi Erdoğan gitmeli diyormuş, Türkiye'ye yön veremezler. Türkiye'yi sömürge haline getiremezler. Alayı gelsin şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz. Biliniz ki tehlike çok büyüktür. İstenilen denetim altında tutulan, taviz vermeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Terör örgütünün taşeronu Kılıçdaroğlu'dur.

Kılıçdaroğlu ve Millet ittifakı bir güvenlik sorunudur. Geleceğe ışık tutan bir projesi yoktur. İyi Parti başkanının dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Onların hain destekçileri varsa bizim yıldız gibi parlayan bir ülkemiz var. Ne yaparlarsa yapsınlar, kokuşmuşların üzerine yürüyoruz. Biz direndikçe silinip gidecekler.

Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında toplanıp bağımsızlığımıza gölge düşürmeyeceğiz. Devletimizin hükümranlık haklarını korumak için aziz milletim sıra sende diyeceğiz. Ülkeye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edilecek, yenileceklerdir. Emperyalizmin kanlı fermanına umut bağlayanlar kenara itilecektir. Bizimle misiniz, işte mahşeri vicdanın milli sesi.

14 Mayıs'ta beraber miyiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veriyor muyuz, zalimlerden hesap soracak mısınız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkıyor musunuz, Allah hepinizden razı olsun. Balıkesir terör ittifakına karşıdır. Balıkesir, yabancı beslemelerin sonuna kadar karşısındadır.

'HDP'Yİ YEŞİL SOL PARTİ'Yİ YANLARINA ALANLAR YIKIM SEVDALILARIDIR'

Hedefimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanması ve Meclis'teki çoğunluğu elde etmektir. Cumhur ittifakına destek veriyor musunuz? Zillet içinde olanlar bu evetlerle donup kalacaklar. 14 Mayıs geleceğimizi tayin edecek. Ya yurdum diyeceğiz ya yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara, mayası zehirli olanlara teslim olmayacağız. Demokratik hesaplaşmaya 8 gün kalmıştır. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız.

Dış politikada taviz vermeyen bir politikayı Cumhur ittifakıyla sağlayacağız. İrademiz Türk milletidir. Milletimizin bölünmez bütünlüğüyle, alayını birden hepsini karşılamaya hazır olduğumuz da iyi bilinmelidir. Cumhuriyet bedava kazanılmadı. Cumhuriyet'e düşmanlık Cumhur'a düşmanlıktır. HDP'yi Yeşil Sol Parti'yi yanlarına alanlar yıkım sevdalılarıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir, bunu tanımayanlarla mücadelemiz andr olsun sonuna kadar sürücektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin sembolüdür. Devlet ve milletin birliği için aziz milletim sıra sende. Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çırpınan sağlam bir iradeyle sergiliyoruz.

Biz ya İstiklal ya ölüm diyen tarafız. Çağrımız bu vatan, bayrak, millet, devlet benimdir diyen tüm kardeşlerimizedir. 14 Mayıs'ta Cumhur'un iradesini gösterecek misiniz. Bu evetlerin bahtiyarlığıyla 14 Mayıs'ta kazanan Türk milleti olacaktır.

