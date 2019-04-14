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Devlet Bahçeli'ndan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

SEÇİM HABERLERİ  | 14.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun dünkü Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve bugünkü Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını stattan izleme kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na tepki gösteren Bahçeli, "Bundan belediye başkanı olmaz" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'ndan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında meclis üyesi oranlarından yola çıkarak oylarının yüzde 18.81 olduğunu söylemişti. Paylaştığı rakamların eleştirilmesiyle ilgili bir soru yöneltilen Bahçeli, "Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. YSK'nın açıklamaları sonrası Resmi Gazete'de sonuçlar yayınlanacaktır" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun stadyumda maç izlemesiyle ilgili olarak, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa çevirmek için ekilen tohumdur. Ekrem İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakinen takip edilmektedir. YSK'nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür, o beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımız ile il başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacak. Cumartesi-pazar devam edecek. Belediye Başkanlarımızın birbirleri ile tanışması ve üreten belediyecilik konuları üzerinde durulacak ve faaliyetlerimiz devam edecektir.

BAHÇELİ'NİN OY ORANIMIZ YÜZDE 18 AÇIKLAMASI

Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. YSK'nın açıklamaları sonrası Resmi Gazete'de sonuçlar yayınlanacaktır. İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri oylarını yok zannederek yorum yapanlar iflas etmiş insanlardır.

"BUNDAN BELEDİYE BAŞKANI OLMAZ"

Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa çevirmek için ekilen tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.

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