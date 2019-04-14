Devlet Bahçeli'ndan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü açıklamasında meclis üyesi oranlarından yola çıkarak oylarının yüzde 18.81 olduğunu söylemişti. Paylaştığı rakamların eleştirilmesiyle ilgili bir soru yöneltilen Bahçeli, "Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. YSK'nın açıklamaları sonrası Resmi Gazete'de sonuçlar yayınlanacaktır" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ



Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun stadyumda maç izlemesiyle ilgili olarak, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa çevirmek için ekilen tohumdur. Ekrem İmamoğlu'ndan belediye başkanı olmaz" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'daki kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakinen takip edilmektedir. YSK'nın itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür, o beklenmektedir. Seçimlerde başarı sağlamış belediye başkanlarımız ile il başkanlarımızın ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya'da yapılacak. Cumartesi-pazar devam edecek. Belediye Başkanlarımızın birbirleri ile tanışması ve üreten belediyecilik konuları üzerinde durulacak ve faaliyetlerimiz devam edecektir.